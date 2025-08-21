Decenas de ciudadanos israelíes se enfrentan en su país a juicios por presuntamente trabajar para agentes iraníes, llevando a cabo actos que van desde vandalismo hasta complots de asesinato. Los expertos afirman que Teherán se ha centrado en los puntos débiles de la sociedad, aprovechando las frustraciones y divisiones para manipular a los reclutas y convertirlos en participantes de una disputa en la sombra.

Decenas de israelíes, desde adolescentes hasta jubilados, se enfrentan ahora a un juicio tras haber sido supuestamente reclutados por agentes iraníes en internet y encargados de cometer actos que van desde el vandalismo hasta intentos de asesinato.

Los responsables de seguridad israelíes afirman que la campaña, que se intensificó tras el ataque liderado por Hamás el 7 de octubre y la consiguiente guerra de Gaza, tenía como objetivo avivar las divisiones internas y socavar la seguridad nacional.

En una abarrotada sala del tribunal de Tel Aviv, Vladislav Victorson, de 31 años, y su compañera Anna Bernstein, de 19, estaban sentados detrás de un cristal con uniformes carcelarios marrones. Los guardias los flanqueaban mientras un investigador policial detallaba sus presuntas misiones, parte de lo que los fiscales describen como una red cada vez mayor de israelíes comunes y corrientes utilizados como peones por los servicios de inteligencia de Teherán.

Exigencias cada vez mayores

Según 'The New York Times', su primer trabajo fue relativamente sencillo: pintar grafitis contra el Gobierno, incluyendo consignas que comparaban al primer ministro Benjamin Netanyahu con Hitler. Victorson y Bernstein ganaron 600 dólares antes de que su superior, posteriormente identificado por las autoridades israelíes como un agente iraní, aumentara las exigencias.

Pronto, se les pidió que sabotearan cajas eléctricas con ácido, incendiaran vehículos y experimentaran con explosivos improvisados hechos con petardos y botes de laca para el pelo.

La orden más impactante vino acompañada de una promesa de seis cifras: 100 000 dólares por asesinar a un profesor israelí. El controlador se ofreció a pagar las deudas de Victorson y a reubicar a la pareja en el extranjero si aceptaba apretar el gatillo. En una fatídica noche de septiembre, Victorson le dijo a su contacto que pronto podría conseguir un rifle de francotirador. Horas más tarde, él y Bernstein fueron arrestados.

El abogado de Bernstein la describió como una adolescente ingenua que creía que estaba trabajando para activistas políticos en lugar de para la inteligencia extranjera.

"Es una joven desventurada que fue influenciada", dijo el abogado Iaroslav Matz, y añadió que ella no participó en el complot para asesinar.

Por otro lado, el abogado de Victorson argumentó que los investigadores no habían presentado pruebas directas que vincularan a su controlador con Irán. Sin embargo, un testigo policial declaró que no había duda de que él actuaba en nombre de Teherán.

Una amplia red y pequeñas sumas

La pareja no es la única. El Gobierno israelí afirma que las autoridades han detenido a 40 ciudadanos en casos similares desde el año pasado, han resuelto más de 25 casos relacionados con el reclutamiento por internet y han frustrado docenas de otros complots. Los sospechosos pertenecen a todos los estratos de la sociedad israelí, desde judíos laicos y religiosos hasta residentes de los asentamientos de Cisjordania ocupada.

El historiador Clément Therme señaló que Teherán parece centrarse en personas que reflejan las vulnerabilidades percibidas en la sociedad israelí. "El análisis de los puntos débiles de Israel muestra un patrón: israelíes nacidos en Irán, ciudadanos árabes o personas con frustraciones y descontento", afirmó.

A menudo, los objetivos son ciudadanos de a pie, en lugar de funcionarios del Gobierno, elegidos para explotar las fracturas sociales en una táctica que Therme describe como "entrismo" o "infiltración en grupos para amplificar las narrativas de las divisiones internas de Israel". Los reclutas suelen desconocer el panorama general y son manipulados a través de intermediarios y métodos online sencillos pero eficaces.

En un extremo se encuentra Moti Maman, un empresario de 72 años condenado en abril a diez años de prisión tras ser introducido ilegalmente en Irán y mantener conversaciones sobre asesinatos políticos con funcionarios iraníes. En el otro extremo, un niño de 13 años acusado de realizar tareas menores para operadores en línea.

Los pagos, normalmente en criptomonedas, rara vez superaban los pocos miles de dólares. Según se informa, a uno de los reclutas se le pidió que fotografiara instalaciones militares cerca del puerto de Haifa, que meses más tarde se convirtió en objetivo de misiles iraníes durante la guerra de 12 días entre ambos países. Otro filmó el auto de un científico en el Instituto Weizmann, antes de que se le preguntara si consideraría lanzar un cóctel molotov contra el vehículo de Netanyahu.

Los métodos seguían un patrón habitual en el espionaje, comenzando con tareas pequeñas y de bajo riesgo antes de escalar rápidamente. Las autoridades describieron cómo a menudo se atraía a los reclutas con pagos modestos por tareas menores, lo que podía llevarlos gradualmente a actos más graves y peligrosos.

Una guerra en la sombra que se extiende por internet

Israel e Irán llevan décadas enzarzados en una guerra en la sombra, librada a través de asesinatos, conflictos de poder y ahora ciberataques. Las operaciones de Teherán están muy bien organizadas, se basan en décadas de experiencia con intermediarios y forman parte de una estrategia asimétrica más amplia.

"La inteligencia extraterritorial no es nueva", afirma Therme. "Irán tiene 46 años de experiencia en estrategias híbridas y, en el ámbito cibernético, lleva invirtiendo desde la década de 2000″.

Su campaña en línea se intensificó tras Stuxnet, un virus informático descubierto en 2010 y que, según la opinión generalizada, fue desarrollado por Estados Unidos e Israel para atacar el programa nuclear de Irán. El ataque supuso uno de los primeros usos conocidos de la guerra cibernética para perturbar la infraestructura crítica de una nación, lo que llevó a Teherán a acelerar sus propias capacidades cibernéticas ofensivas. Hoy en día, los expertos sitúan a Irán entre las diez principales potencias cibernéticas del mundo, pero principalmente en operaciones ofensivas, no defensivas.

El alcance cibernético de Irán no se limita a objetivos gubernamentales o a Israel. "A través de las redes sociales, atacan no solo a activistas, sino también a investigadores, diplomáticos, analistas militares… en realidad, a cualquier persona de la comunidad académica o política occidental que trabaje sobre Irán", afirmó Therme.

Teherán no ha hecho comentarios sobre los juicios israelíes en curso, pero los funcionarios han acusado a Israel de orquestar incendios y explosiones dentro de Irán. Desde el conflicto de junio, los tribunales iraníes han ejecutado a varias personas acusadas de espiar para Israel.

"Dinero fácil, alto costo"

Israel ha respondido con una campaña de concienciación pública. El pasado mes de julio, la agencia de inteligencia Shin Bet y la Dirección Nacional de Diplomacia Pública lanzaron una campaña titulada "Dinero fácil, alto costo". Los anuncios en la radio y las redes sociales muestran a hombres corrientes disfrutando de comidas con familiares o amigos antes de que aparezca un mensaje: "Por 5.000 shekels (alrededor de 1.500 dólares), ¿merece la pena arruinar tu vida?".

Las autoridades afirman que eso es más o menos lo que muchos sospechosos recibieron por llevar a cabo sus misiones. Los que aceptaron el dinero están ahora entre rejas, enfrentándose a penas de hasta 15 años de prisión.

Para Victorson y Bernstein, acusados de vandalismo, incendio provocado y conspiración para cometer un acto terrorista con fines de asesinato, la tentación del dinero fácil se ha convertido en la perspectiva de largas penas de cárcel.

Su juicio, uno de los muchos que se están celebrando discretamente en todo Israel, pone de relieve cómo un mensaje digital con el atractivo del dinero fácil puede enredar a ciudadanos de a pie en una guerra en la sombra entre dos enemigos acérrimos.

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más