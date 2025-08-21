Los republicanos de Texas dieron el miércoles 20 de agosto el primer paso para la aprobación de nuevos mapas del Congreso estatal que darían a ese partido hasta cinco nuevos escaños en la Cámara de Representantes de EE. UU.. Los mapas, no obstante, deben ser aprobados por el Senado estatal y firmados por el gobernador Greg Abbott antes de que se conviertan en oficiales.

Los legisladores de Texas aprobaron el miércoles 20 de agosto un nuevo mapa del Congreso estatal, moldeado bajo el paraguas del presidente Donald Trump y que permitiría que cinco escaños en la Cámara de Representantes en manos de los demócratas pasen a los republicanos en las elecciones de mitad de período del próximo año.

Con una votación de 88 a favor y 52 en contra, el proyecto, que asegura para el Partido Republicano cinco distritos congresionales, avanzó provisionalmente al Senado estatal de Texas, a pesar de las protestas y estrategias demócratas para evitar la modificación.

“Veo que tienen miedo”, responde dijo la legisladora Ana-María Rodriguez Ramos, al cuestionar los "mapas manipulados".

Según las reglas de procedimiento del organismo, la aprobación final del proyecto de ley requerirá otra votación que se esperaba para el mismo miércoles.

El aval llega después de que decenas de legisladores demócratas pusieran fin a una huelga de dos semanas que había bloqueado temporalmente la aprobación.

Los legisladores republicanos, que han dominado la política de Texas durante más de dos décadas, han llevado a cabo una inusual redistribución de distritos para ayudar al presidente Donald Trump a mejorar las probabilidades de su partido de preservar su estrecha mayoría en la Cámara de Representantes de Estados Unidos en medio de vientos políticos en contra.

Qué hay detrás de la disputa de distritos

El mapa, que tendrá que conciliarse con la versión del Senado estatal, ha desencadenado una guerra nacional de redistribución de distritos, con gobernadores de ambos partidos amenazando con iniciar esfuerzos similares en otros estados.

Como ejemplo, el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, está impulsando un esfuerzo para rediseñar el mapa de su estado y así revertir cinco escaños republicanos. California, con mayoría demócrata, es el estado más poblado del país, y Texas, con mayoría republicana, es el segundo más poblado.

El mapa de Texas trasladaría a los votantes conservadores a distritos actualmente controlados por los demócratas y combinaría algunos distritos que controlan los demócratas.

Otros estados republicanos, incluidos Ohio, Florida, Indiana y Misuri, están avanzando o considerando sus propios esfuerzos de redistribución de distritos, al igual que estados demócratas como Maryland e Illinois.

La redistribución de distritos suele ocurrir cada 10 años después del Censo de EE. UU. para reflejar los cambios de población y una redistribución a mediados de década ha sido históricamente inusual.

Al dibujar los mapas, en muchos estados los legisladores manipulan las líneas para favorecer a su partido sobre la oposición, una práctica conocida como manipulación de distritos electorales.

La rebelión demócrata en Texas

Los demócratas de Texas plantearon el miércoles múltiples objeciones y preguntas sobre la medida.

El representante demócrata John Bucy dijo desde el pleno de la Cámara antes de la aprobación del proyecto de ley que los nuevos mapas claramente tenían la intención de diluir el poder de voto de los votantes negros, latinos y asiáticos, y que el hecho de que sus colegas republicanos se sometieran a la voluntad de Trump era profundamente preocupante.

"Esto no es democracia, es autoritarismo en tiempo real", dijo Bucy.

"Este es el mapa de Donald Trump. Clara y deliberadamente crea cinco escaños republicanos más en el Congreso porque el propio Trump sabe que los votantes rechazan su agenda". MIRA TAMBIÉN Amnistía Internacional denuncia uso de inteligencia artificial en EE. UU. contra propalestinos Rusia lanza su mayor ofensiva en semanas contra Ucrania con 574 drones y 40 misiles

Los republicanos argumentaron que el mapa fue creado para mejorar el desempeño político y aumentaría los distritos de mayoría hispana.

Bucy fue uno de los demócratas que huyeron del estado a principios de este mes para impedir el quórum de la Cámara de Representantes de Texas . En respuesta, los republicanos tomaron medidas extraordinarias para intentar obligar a los demócratas a regresar a sus cargos, incluyendo demandas para destituirlos y la emisión de órdenes de arresto.

La huelga terminó cuando los demócratas regresaron voluntariamente el lunes, diciendo que habían logrado sus objetivos de bloquear una votación durante una primera sesión legislativa especial y persuadir a los demócratas en otros estados a tomar medidas de represalia.

Los líderes republicanos de la Cámara de Representantes asignaron agentes del orden estatales para vigilar a los demócratas y garantizar que no volvieran a abandonar el estado. La representante demócrata Nicole Collier durmió en el Capitolio el lunes por la noche en lugar de aceptar una escolta policial.

Trump admite que busca aumentar su poder político

Los republicanos, incluido Trump, han reconocido abiertamente que el nuevo mapa busca aumentar su poder político. El partido controla actualmente 25 de los 38 distritos del estado según un mapa diseñado por los republicanos y aprobado hace cuatro años.

Los demócratas y grupos de derechos civiles han dicho que el nuevo mapa diluye el poder de voto de las minorías raciales en violación de la ley federal y han prometido demandar.

A nivel nacional, los republicanos obtuvieron la Cámara de Representantes de Estados Unidos, de 435 escaños, en 2024 por tan solo tres escaños. Históricamente, el partido del presidente pierde escaños en la Cámara en las primeras elecciones intermedias, y los índices de aprobación de Trump han caído desde que asumió el cargo en enero.

Con AP, Reuters y EFE

