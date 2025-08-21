El ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, declaró el jueves que cualquier despliegue de tropas europeas en Ucrania sería "inaceptable", mientras que Volodímir Zelenski considera viable una reunión con Vladímir Putin si se acuerdan previamente garantías de seguridad para Ucrania. El presidente ucraniano propuso que el encuentro se celebre en Suiza, Austria o Turquía. La noche anterior, Rusia lanzó su mayor ofensiva aérea en semanas contra varias regiones de Ucrania.

Lo esencial:

Zelenski considera posible reunirse con Putin si antes se acuerdan garantías de seguridad para Ucrania.

El presidente de Ucrania propone Suiza, Austria o Turquía como sede de la cumbre , descarta Budapest y Moscú.

, descarta Budapest y Moscú. Rusia lanzó la mayor ofensiva aérea en semanas , con drones y misiles sobre varias regiones.

, con drones y misiles sobre varias regiones. Zelenski pide presión internacional y sanciones más fuertes ante la actitud rusa.

A continuación, la información más relevante del 21 de agosto relacionada con la guerra en Ucrania y el desarrollo de las eventuales conversaciones de paz entre Putin y Zelenski:

