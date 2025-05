Your browser doesn’t support HTML5 audio

La votación anticipada para las presidenciales de Corea del Sur comenzó este jueves 29 de mayo con números récord de participación tras la destitución de Yoon Suk-yeol. Los candidatos principales, Lee Jae-myung y Kim Moon-soo, emitieron su voto en unos comicios que han estado marcados por la polémica. La jornada central de las elecciones tendrá lugar el martes 3 de junio.

Un nuevo capítulo se abre en el panorama político de Corea del Sur. Este jueves 29 de mayo, se abrió la votación anticipada para las elecciones presidenciales del país. En total, se habilitaron 3.568 colegios electorales.

Se trata de unas votaciones que tienen especial relevancia luego de que Yoon Suk-yeol fuera destituido tras invocar la polémica ley marcial en el país. Algo que obligó al adelanto electoral.

La primera jornada estuvo marcada por una fuerte participación electoral. Solo hasta las 11 de la mañana (hora local), ascendía al 7%, el número más alto registrado hasta ahora, según datos de la Comisión Electoral Nacional de Corea del Sur.

Posteriormente, se conoció que hacia las 6 de la tarde (hora local), cerca de 8,7 millones de personas habían emitido su sufragio, es decir, el 19,6% de los votantes habilitados. El anterior récord se había dado en 2022, con un 17,6%.

En total, 44,39 millones de personas están habilitadas para votar y podrán hacerlo este jueves y viernes de forma anticipada.

Los principales candidatos emitieron su voto

Este jueves, los principales candidatos para suceder a Yoon emitieron sus votos. Lo hizo en Seúl, la capital, el favorito de las encuestas, el opositor Lee Jae-myung, del Partido Democrático (PD).

"La insurrección solo podrá ser verdaderamente superada mediante la participación de nuestros ciudadanos en las elecciones", dijo Lee tras votar, en declaraciones recogidas por la agencia local de noticias ‘Yonhap’. Además, señaló que el sufragio es la forma más poderosa de ejercer la soberanía.

Lee ha sido uno de los más críticos de la crisis derivada de la proclamación de la ley marcial a finales de 2024 por parte de Yoon.

En sus actividades de este miércoles, Lee prometió crear un nuevo Ministerio de Clima y Energía para “responder a la crisis climática”. También se comprometió a ampliar y reorganizar el Ministerio de Igualdad de Género y Familia.

El candidato opositor tiene una agenda movida tras este comienzo de las votaciones: tiene previsto visitar varios distritos de Seúl.

Por su parte, el aspirante oficialista, Kim Moon-soo, Partido del Poder Popular (PPP) —al que pertenece Yoon— se dirigió a votar en el distrito de Gyeyang de Incheon, la circunscripción electoral de su rival del PD.

"Si no votan, no habrá esperanza para este país", sentenció. Y añadió: “Si votan por (Lee), no habrá libertad para el país”.

Durante esta jornada también se dirigió al Parque de la Libertad de Incheon. Allí rindió homenaje a la estatua del general Douglas MacArthur, que dirigió una operación crucial para el cambio del curso de la Guerra de Corea (1950-53), que dividió la península en Norte y Sur.

Lo que dicen las encuestas

Además de los dos principales candidatos, son cuatro más los que buscan llegar a la Presidencia. Según la última encuesta de opinión sobre los comicios, publicada el miércoles, el liberal Lee lidera en intención de voto con un 49,2 % de apoyo, seguido por el conservador Kim con un 36,8 %.

Lee Jun-seok, del minoritario y conservador Partido de Nueva Reforma (NRP), se sitúa en tercer lugar con un 10,3 %.

Kim ha logrado reducir una diferencia inicial de más de 20 puntos porcentuales con respecto a Lee Jae-myung al inicio de la campaña el 12 de mayo. También ha buscado convencer —sin éxito— a Lee Jun-seok de retirarse y respaldarlo para aumentar sus posibilidades.

Una polémica carrera presidencial

Varios han sido los hechos que han entorpecido la contienda electoral. Uno de los más recientes fue el intenso debate presidencial del martes, que se centró más en ataques personales que en propuestas concretas.

Lee lanzó una pugna directa contra Kim, catalogándolo como "el avatar de Yoon Suk Yeol". Mientras que el oficialista hizo lo propio con el opositor, a quien denunció como un "presagio de una política monstruosa y una dictadura".

Más allá del debate, Kim ha intentado mostrar a su rival como un populista y ha dicho que sus propuestas económicas están lejos de la realidad.

Un caso sonado fue la controversia en torno a los negocios del café. Durante un mitin, Lee mencionó que vender café podía ser más rentable que preparar platos tradicionales como las gachas de pollo, en el contexto de un programa que impulsó para formalizar a vendedores informales. Kim y su equipo rescataron ese comentario para acusarlo de despreciar a los pequeños comerciantes, en un país donde las cafeterías simbolizan las dificultades del trabajo autónomo. Lee aseguró que sus palabras fueron sacadas de contexto.

Kim tampoco se ha librado de la polémica: ha evitado criticar el decreto de ley marcial de Yoon, lo que ha sembrado desconfianza en la población. Kim fue el ministro de Trabajo del destituido presidente.

Además, no se ha pronunciado sobre los escándalos por los bolsos de lujo que habrían sido regalados a la ex primera dama a cambios de supuestos favores políticos. Su postura ha sido aprovechada por Lee, quien lo acusa de proteger a Yoon.

Con EFE, AP y Reuters

