La Fiscalía General de Colombia imputó cargos al adolescente de 14 años señalado de participar en el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, del partido Centro Democrático. Mientras tanto, el senador Miguel Uribe Turbay continúa internado en estado crítico pero estable en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Este martes 10 de junio, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos al menor de edad a quien se lo investiga por participar en el ataque a disparos contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. La diligencia, conocida en el régimen penal adolescente como audiencia de notificación de cargos, se realizó de forma virtual ante un juez de control de garantías de Bogotá.

El joven fue acusado por los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas. La audiencia se realizó de manera virtual debido a que actualmente se encuentra hospitalizado en la Clínica Colombia, donde se recupera de una intervención quirúrgica en una pierna, tras resultar herido durante un cruce de disparos con el esquema de seguridad del senador el pasado sábado 7 de junio. La clínica permanece bajo estrictas medidas de seguridad, según reportan medios locales.

Fuentes cercanas al proceso indicaron a 'El Espectador' que, conforme avancen las etapas judiciales, el menor podría acogerse a un principio de oportunidad y colaborar con las autoridades, lo que le permitiría acceder a beneficios judiciales si su testimonio contribuye a esclarecer los hechos.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Debido a que se trata de un menor de edad, las sanciones contempladas dentro del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente no son de carácter punitivo, sino que buscan la resocialización. De ser hallado responsable, la pena máxima que podría enfrentar oscila entre dos y ocho años de privación de la libertad. Además, no se le generarían antecedentes judiciales, y tiene derecho a que su caso sea revisado en segunda instancia.

Entretanto, las investigaciones avanzan en torno al arma presuntamente utilizada en el ataque. Según fuentes policiales, el proyectil que impactó contra Uribe Turbay es de una pistola Glock calibre nueve milímetros, adquirida legalmente en Estados Unidos por un ciudadano identificado como Charles Joe Anderson.

La compra se habría efectuado en Mesa, Arizona, el 6 de agosto de 2020. No obstante, las autoridades aún no han podido establecer cómo ingresó el arma a territorio colombiano ni rastrear con certeza su recorrido posterior. Según informaron los responsables de la investigación, hasta el momento, el ciudadano estadounidense no está vinculado formalmente a ninguna investigación.

Por su parte, el senador Miguel Uribe Turbay continúa internado en la Fundación Santa Fe de Bogotá. De acuerdo con el más reciente parte médico, el político permanece en estado crítico pero estable en la Unidad de Cuidados Intensivos, recibiendo constante monitoreo y atención especializada. Las últimas intervenciones médicas han contribuido a mantener su condición dentro de los parámetros de estabilidad clínica.

Leer tambiénPotenciales fallas de seguridad alimentan la investigación tras atentado contra Miguel Uribe

“Miguel es un guerrero”: esposa de Uribe Turbay pide oraciones

A las afueras de la Clínica Fundación Santa Fe de Bogotá, donde se encuentra hospitalizado el senador Miguel Uribe Turbay, su esposa, María Claudia Tarazona, habló este martes y agradeció el apoyo recibido tras el atentado del que fue víctima el pasado sábado.

“Está anclado a la tierra. El amor de nuestra familia lo mantiene unido a este plano terrenal”, dijo conmovida Tarazona, quien aseguró que su esposo sigue luchando por su vida. “Miguel es un guerrero. Sigue dando esta batalla”, añadió.

El senador del partido Centro Democrático, de 39 años y actual precandidato presidencial, recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda durante un mitin político en el barrio Modelia, de la localidad bogotana de Fontibón.

En las afueras de la clínica Fundación Santa Fe, decenas de ciudadanos se han congregado en vigilia, entre velas encendidas, imágenes religiosas y carteles con mensajes de aliento. El ambiente es de oración y profundo respeto.

“Ninguna familia colombiana debería pasar por esto”, expresó Tarazona, señalando que el momento que viven no puede describirse con palabras. “No se llama dolor, no se llama horror, no se llama tristeza. No podemos bautizar este momento con ninguna palabra existente desde que la humanidad existió”, dijo.

Leer tambiénTras el atentado contra Miguel Uribe, ¿es seguro hacer política en Colombia?

El Gobierno de Colombia dice que este atentado no es un retorno a los 90

Desde Roma, el viceministro de Asuntos Multilaterales de Colombia, Mauricio Jaramillo Jassir, se refirió este martes al atentado contra Uribe Turbay, calificándolo como “un ataque a la democracia y a la pluralidad del Estado de derecho”.

En declaraciones a la agencia EFE durante su visita oficial a Italia y el Vaticano, Jaramillo afirmó que el hecho es “gravísimo”, pero subrayó que no representa un retorno a los niveles de violencia que marcaron a Colombia en las décadas pasadas. “De ninguna manera esto significa que estamos igual que en los años ochenta o noventa”, afirmó.

El viceministro recordó que, mientras en los años noventa Colombia registraba entre 70 y 80 homicidios por cada 100.000 habitantes, hoy esa cifra se encuentra entre los 23 y 25. “Aunque sigue siendo preocupante, estamos muy lejos de los escenarios más oscuros de violencia política que vivió el país”, enfatizó.

El atentado contra Uribe Turbay, miembro del partido Centro Democrático y uno de los nombres fuertes en la carrera presidencial, ha generado un clima de tensión e incertidumbre en el país, despertando temores de que se repita la violencia que precedió la campaña presidencial de 1990, marcada por el asesinato de los candidatos Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro.

Frente a este contexto, Jaramillo Jassir aseguró que el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha hecho un llamado a la unidad nacional. “Todo el Estado está trabajando con la mayor celeridad para identificar tanto a los autores materiales como intelectuales del atentado”, dijo.

Leer también¿El ataque contra Miguel Uribe busca desestabilizar la democracia en Colombia?

Con EFE, Reuters y medios locales

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más