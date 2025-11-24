Cincuenta de los más de 300 niños secuestrados por hombres armados en una escuela católica en Nigeria han escapado de sus captores, informó un grupo cristiano el 23 de noviembre.

Dos días antes, hombres armados irrumpieron en la escuela mixta St Mary’s en el estado de Níger, llevándose a 303 niños y 12 profesores en uno de los mayores secuestros masivos de Nigeria.

El secuestro se produjo días después de que unos hombres armados asaltaron un instituto en el vecino estado de Kebbi, secuestrando a 25 niñas.

"Hemos recibido buenas noticias, ya que cincuenta alumnos escaparon y se han reunido con sus padres", dijo la Asociación Cristiana de Nigeria (CAN) en un comunicado, añadiendo que escaparon entre el 21 y el 22.

El número de niños y niñas —de entre ocho y dieciocho años— secuestrados de St Mary’s es casi la mitad de la población estudiantil del colegio, que es de 629.

El gobierno nigeriano aún no ha comentado el número de estudiantes y profesores secuestrados.

"Por mucho que recibimos el regreso de estos 50 niños que escaparon con cierto suspiro de alivio, os insto a todos a continuar en vuestras oraciones por el rescate y el regreso seguro de las víctimas restantes", declaró el presidente de CAN en el Estado de Níger, el reverendo Bulus Dauwa Yohanna, en el comunicado.

El creciente temor a la seguridad en la nación más poblada de África ha provocado una oleada de cierres escolares en todo el país.

Desde que militantes islamistas secuestraron a casi 300 escolares de la ciudad de Chibok hace más de una década, Nigeria ha tenido dificultades con una oleada de secuestros masivos, en su mayoría llevados a cabo por bandas criminales que buscan pagos de rescate.

Los hombres armados suelen atacar internados remotos donde saben que por la falta de presencia de seguridad serían blancos fáciles. La mayoría de las víctimas son liberadas tras las negociaciones.

"Profunda tristeza"

El Papa León XIV hizo el 23 de noviembre "un sincero llamamiento para la liberación inmediata de los rehenes".

Expresó su "profundo dolor, especialmente por los muchos niños y niñas secuestrados y por sus familias angustiadas", al final de la oración del Ángel.

Las dos operaciones de secuestro y un ataque a una iglesia en el oeste del país, en el que murieron dos personas y decenas secuestraron, se produjeron mientras el presidente estadounidense Donald Trump amenazaba con acciones militares por lo que él llamó la persecución de cristianos por parte de islamistas radicales en Nigeria.

Cuando se le preguntó en 'Fox News Radio' sobre los recientes ataques y secuestros, Trump dijo: "lo que está ocurriendo en Nigeria es una vergüenza".

Mientras tanto, el presidente Bola Tinubu confirmó una declaración del gobernador del estado de Kwara, que informó que las fuerzas de seguridad nigerianas rescataron el 23 de noviembre a 38 personas que fueron secuestradas durante un servicio en la Iglesia Apostólica de Cristo en Kwara. Al menos dos personas murieron durante el ataque.

Adaptado de su versión original en inglés

