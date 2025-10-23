En su visita al Vaticano, el rey Carlos III del Reino Unido rezará públicamente el jueves con el papa León XIV, en lo que será la primera reunión de oración conjunta entre los jefes de la Iglesia de Inglaterra y la Iglesia católica romana desde que el monarca inglés Enrique VIII rompió con Roma en 1534.

El monarca, de 76 años, que ostenta el título de gobernador supremo de la iglesia madre del anglicanismo, voló a Roma el miércoles por la tarde con su esposa, la reina Camila, para lo que el Palacio de Buckingham calificó de viaje “histórico”.

Los miembros de la realeza fueron recibidos la mañana del jueves en el Palacio Apostólico con una guardia de honor ceremonial de la Guardia Suiza, los vistosos guardias privados del papa, antes de una reunión privada con León en la biblioteca papal.

Fue el primer encuentro de Carlos con el papa León, quien asumió como cabeza de los 1.400 millones de católicos del mundo en mayo, tras la muerte del papa Francisco.

El rey y la reina participarán luego en un servicio ecuménico al mediodía (10:00 GMT) en la Capilla Sixtina, presidido por León y el arzobispo de York, Stephen Cottrell, actualmente el clérigo más alto de la Iglesia de Inglaterra.

Transmitido en directo por los medios del Vaticano, será la primera vez que un monarca inglés o británico reinante rece públicamente con un papa desde que el rey Enrique VIII rompió con Roma hace 500 años.

Provocado por la negativa del papa a anular el matrimonio del rey para que pudiera casarse con otra mujer, el cisma convirtió al monarca en cabeza de la Iglesia de Inglaterra, separada.

El servicio del jueves, celebrado bajo los espectaculares frescos del techo de Miguel Ángel, estará centrado en la conservación y la protección del medioambiente, una causa defendida por Carlos.

Reunirá tradiciones católicas y anglicanas, con el coro de la Capilla Sixtina acompañado por el de la Capilla de San Jorge, del Castillo de Windsor, una de las residencias del rey.

La visita llega en un momento delicado para Carlos tras nuevas revelaciones sobre su hermano el príncipe Andrew, envuelto en un escándalo vinculado al fallecido delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

Andrew anunció el viernes que renunciaría a su título de duque de York, supuestamente presionado por Carlos. Ya se había retirado de sus funciones reales en 2019.

Cisma

La ruptura religiosa entre Londres y Roma se mantiene, aunque ha habido un acercamiento significativo en las últimas décadas.

En 1961, la difunta reina Isabel II, madre de Carlos, se convirtió en la primera monarca británica en visitar la Santa Sede desde la separación.

La ley se cambió en 2013 para que casarse con un católico ya no descalificara a alguien para convertirse en monarca, aunque la persona aún debe ser protestante.

El acercamiento es importante porque “el anglicanismo nació como reacción a la Iglesia católica y, por tanto, en oposición”, señaló Hyacinthe Destivelle, sacerdote francés y miembro del dicasterio (departamento) vaticano para la promoción de la unidad de los cristianos.

“Ya no es así”, pese a “diferencias teológicas en las últimas décadas”, dijo a la AFP.

A diferencia de la Iglesia católica romana, la Iglesia de Inglaterra —la iglesia madre de la comunidad anglicana mundial de 85 millones de fieles— ordena a mujeres y permite que los sacerdotes se casen.

Sarah Mullally fue nombrada recientemente la primera arzobispo de Canterbury, la máxima autoridad clerical de la Iglesia, aunque aún no ha asumido oficialmente el cargo.

Cofrade Real

Carlos y la reina Camila también participarán en un servicio en la basílica de San Pablo Extramuros, en Roma, una de las cuatro grandes basílicas papales, que tiene vínculos históricos con la corona inglesa.

Al rey se le nombrará “Cofrade Real” de la basílica y se le entregará un asiento especialmente diseñado para su uso y el de futuros monarcas británicos.

Carlos ha visitado el Vaticano en varias ocasiones y se reunió en privado con el papa Francisco el 9 de abril, pocos días antes del fallecimiento del pontífice.

El rey envió a su hijo y heredero Guillermo al funeral y a su hermano el príncipe Eduardo, duque de Edimburgo, a la misa de inauguración de León.

La visita coincide con la celebración del Jubileo por parte de la Iglesia católica, un acontecimiento de un año de duración que se realiza cada 25 años y que ha atraído a millones de peregrinos al Vaticano.

Este artículo es una adaptación de su original en inglés

