El presidente Nicolás Maduro afirmó el miércoles que Venezuela tiene 5.000 sistemas portátiles antiaéreos Igla-S desplegados en puntos estratégicos, en medio de la tensión con Washington tras el envío de una flotilla estadounidense y ataques desde el 2 de septiembre contra lanchas que EE. UU. califica de “narcoterroristas”.

Tras desplegar en el Caribe una flotilla de destructores, un submarino y barcos con fuerzas especiales, Estados Unidos inició el 2 de septiembre una serie de ataques sin precedentes contra lo que califica de lanchas "narcoterroristas" procedentes de Venezuela.

Maduro ha tachado estas operaciones de amenaza y asedio, y asegura que buscan su derrocamiento.

"Cualquier fuerza militar del mundo sabe el poder de los Igla-S y Venezuela tiene nada más y nada menos que 5.000 Igla-S en los puestos claves de la defensa antiaérea para garantizar la paz", dijo Maduro en un acto en televisión, acompañado por miembros del alto mando milita

El Igla-S es un sistema portátil de defensa antiaérea diseñado para derribar aviones, helicópteros y drones a baja altitud. Es desechable, no se recarga una vez disparado.

El misil ya fue usado en ejercicios militares ordenados por Maduro en respuesta al despliegue estadounidense.

Trump declaró el miércoles, en la oficina Oval a periodistas, que prepara ataques contra los narcotraficantes que operan por tierra.

"Les golpearemos muy duro cuando vengan por tierra, no lo han experimentado aún", dijo.

Maduro ha denunciado que Venezuela enfrenta "la amenaza militar más letal" de la historia.

