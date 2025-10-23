En una entrevista difundida por la revista 'Time' este 22 de octubre, el presidente de EE. UU., Donald Trump, declaró que "Israel perdería todo el apoyo" de su país si procediera con la anexión de Cisjordania. Sus palabras son difundidas un día después de que la Knéset avalara en un voto preliminar esa medida, lo que fue fuertemente rechazado por el vicepresidente J.D. Vance, y el secretario de Estado Marco Rubio, quien llegará al país este jueves. La oficina de Benjamin Netanyahu respondió que esa votación fue una "provocación deliberada de la oposición", para "sembrar discordia" durante la visita de Vance.

Lo esencial:

Donald Trump sostuvo en una entrevista con la revista 'Time' que Israel no puede anexionarse Cisjordania o de hacerlo perdería "todo el apoyo" de EE. UU.

El vicepresidente de EE. UU., J.D. Vance, rechazó el voto de aprobación preliminar en el Parlamento israelí para la anexión de Cisjordania.

Vance se suma al secretario de Estado, Marco Rubio, al señalar ese paso como un gran perjuicio para el llamado “plan de paz” en Gaza, cuya primera fase se mantiene frágil.

Israel rechazó las declaraciones de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que destacó la falta de pruebas para respaldar las acusaciones de que personal de la UNRWA formaría parte de Hamás.

La Organización Mundial de la Salud urge a Israel a permitir la evacuación por razones médicas de 15.000 palestinos.

A continuación, las noticias más destacadas este 22 de octubre en torno a la primera fase del frágil “plan de paz” para Gaza:

