Usuarios de Internet en todo el mundo enfrentaron una interrupción generalizada temprano el lunes 20 de octubre debido a un problema en el servicio de computación en la nube de Amazon que afectó a docenas de servicios en línea importantes, incluyendo la red social Snapchat, los videojuegos Roblox y Fortnite y la aplicación de mensajería Signal. Aproximadamente tres horas después de que comenzara la interrupción, Amazon Web Services avisó que estaba comenzando a resolver el problema.

Amazon Web Services proporciona infraestructura de computación en la nube a muchos departamentos gubernamentales, universidades y empresas, incluyendo The Associated Press, lo que les permite ofrecer servicios en línea.

En DownDetector, un sitio web que rastrea interrupciones en línea, los usuarios reportaron problemas con Snapchat, Roblox, Fortnite, el corredor en línea Robinhood, la aplicación de McDonald’s y muchos otros servicios. DownDetector declaró que los problemas estaban “posiblemente relacionados con problemas en Amazon Web Services".

Coinbase y Signal ambos indicaron en X que estaban experimentando problemas relacionados con la interrupción de AWS.

Incluso los propios servicios de Amazon no fueron inmunes. Usuarios de las cámaras de timbre Ring de la compañía y altavoces inteligentes con Alexa publicaron en DownDetector que no estaban funcionando, mientras que otros dijeron que no podían acceder al sitio web de Amazon o descargar libros a su Kindle.

Amazon atribuyó la interrupción a problemas relacionados con su sistema de nombres de dominio, un aparato que convierte direcciones web en direcciones IP para que los sitios web y aplicaciones puedan cargarse en dispositivos conectados a internet.

Los primeros indicios de problemas surgieron alrededor de las 3:11 de la mañana hora de la costa este de EE. UU., cuando Amazon Web Services informó en su Health Dashboard que estaba “investigando tasas de error y latencias aumentadas para múltiples servicios de AWS en la Región 1 del Este de Estados Unidos”.

Más tarde, la compañía informó que había “tasas de error significativas” y que los ingenieros estaban “trabajando activamente” en el problema.

Alrededor de las 6: 00; hora local, la compañía señaló que estaba viendo recuperación en la mayoría de los servicios afectados. “Podemos confirmar que los servicios y características globales que dependen de la Región 1 del Este de Estados Unidos también se han recuperado”, aseguró, añadiendo que está trabajando en una “resolución completa".

Alexa, Prime o Canva, entre los servicios afectados

No es la primera vez que problemas con los servicios clave de Amazon han causado interrupciones generalizadas. Muchos servicios populares de internet estuvieron caídos después de una breve interrupción en 2023. La interrupción más larga de AWS en la historia reciente ocurrió a finales de 2021, cuando empresas–desde reservas de aerolíneas y concesionarios de automóviles hasta aplicaciones de pago y servicios de transmisión de video–se vieron afectadas por más de cinco horas. También ocurrieron interrupciones en 2020 y 2017.

La compañía informó que 64 servicios internos de AWS se vieron afectados por el problema.

Entre los clientes de AWS hay algunas de las empresas y organizaciones más grandes del mundo.

“Ahora gran parte del mundo depende de estas tres o cuatro grandes empresas de computación en la nube que proporcionan la infraestructura subyacente, que cuando hay un problema como este, puede ser realmente impactante en una amplia gama, un amplio espectro” de servicios en línea, explicó Patrick Burgess, un experto en ciberseguridad en BCS, The Chartered Institute for IT, con sede en Reino Unido.

“El mundo ahora funciona en la nube” y la internet se ve como un servicio público como el agua o la electricidad, ya que pasamos gran parte de nuestras vidas en nuestros teléfonos, sostuvo Burgess.

Y debido a que gran parte de la infraestructura del mundo en línea está respaldada por un puñado de empresas, cuando algo sale mal, “es muy difícil para los usuarios identificar qué está sucediendo porque no vemos a Amazon, solo vemos Snapchat o Roblox”, aseguró Burgess.

“La buena noticia es que este tipo de problema suele resolverse relativamente rápido” y no hay indicios de que haya sido causado por un incidente cibernético como un ciberataque, añadió Burgess.

“Esto parece un problema tecnológico a la antigua, algo salió mal y será solucionado por Amazon”, sostuvo.

Existen “procesos bien establecidos” para lidiar con interrupciones en Amazon Web Services, así como en sus rivales Google y Microsoft, que juntos proporcionan la mayor parte de la infraestructura de computación en la nube del mundo, aseveró Burgess, añadiendo que tales interrupciones suelen solucionarse en “horas en lugar de días”.

Amazon Web Services avisó alrededor de las 6:30 de la mañana hora del Este que “la mayoría de las operaciones de servicio de AWS están funcionando normalmente ahora”.

