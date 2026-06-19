El cielo de Moscú estuvo cubierto de humo negro durante toda la mañana del jueves 18 de junio. Mientras la capital rusa despertaba tras uno de los ataques con drones ucranianos más intensos desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania, la refinería de petróleo de la capital rusa seguía ardiendo.

El complejo industrial de Kapotnia, ubicado apenas 15 kilómetros al sur del Kremlin, es un "sitio clave para las necesidades energéticas de toda la región", afirma James Henderson, especialista en el sector petrolero ruso del Oxford Institute for Energy Studies.

Las refinerías rusas, cada vez más en la mira

Esta refinería es uno de los principales blancos de los más de 200 drones lanzados por Ucrania sobre Moscú y sus alrededores en la noche del 17 al 18 de junio. Abastece buena parte de las necesidades de combustible de la población de la capital, de su entramado industrial y de sus aeropuertos.

Para Vladimir Putin, la capacidad ucraniana de golpear infraestructuras críticas a las puertas de Moscú representa un problema en sí mismo. Pero este ataque se inscribe, además, en una campaña más amplia de bombardeos contra las infraestructuras petroleras rusas, que "ganó intensidad desde comienzos de 2026″, precisa James Henderson.

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La consecuencia más visible de este ataque: se reportó escasez de combustible en los surtidores de más de diez regiones.

"Vemos formarse cada vez más filas en los alrededores de las estaciones de servicio", señala Petras Katinas, especialista en el sector petrolero ruso del Rusi (Royal United Services Institute, uno de los centros de pensamiento británicos más influyentes), que también colabora con los trabajos de la ía de Kiev.

Lo que era apenas un problema localizado —circunscrito esencialmente a las regiones rusas limítrofes con Ucrania y a Crimea, anexada por Rusia en 2014— "adquirió ahora una dimensión nacional, porque los precios del combustible subieron en todo el país, y eso pese a los subsidios estatales", subraya Maximilian Hess, fundador de la consultora Ementena Advisory y autor de 'Guerra económica: Ucrania y el Conflicto Global entre Rusia y Occidente".

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Los drones ucranianos también alcanzaron sitios emblemáticos. Además de la refinería de Moscú, estos ataques dañaron las instalaciones petroleras de San Petersburgo —y nada menos que durante el Foro Económico anual, a comienzos de junio— y la refinería de Antipinski, la mayor refinería privada del país, situada en pleno corazón de la cordillera de los Urales.

La intensificación de los ataques que lleva adelante Kiev contra este tipo de instalaciones "se explica por la mejora tecnológica del arsenal de drones ucranianos, que tienen mayor alcance y mayor precisión que hace apenas un año", explica Petras Katinas.

Las defensas antiaéreas rusas derribaron 180 drones que se aproximaban a Moscú, según afirmó el alcalde.

¿Secar el petróleo ruso?

El objetivo de estos ataques es en parte de orden psicológico. "Es una manera de mostrarles a los ciudadanos rusos que la guerra que inició Vladimir Putin en Ucrania los afecta de manera personal", estima el experto del Rusi. Al impacto de los bombardeos en las inmediaciones se suma el efecto sobre el costo de vida por el alza de los precios de la gasolina.

El trato particular reservado a Crimea "tiene un valor simbólico adicional", estima Petras Katinas. Allí, Ucrania no solo bombardeó las refinerías, sino también las rutas que permiten a los convoyes de combustible abastecer la península. Kiev busca "demostrarles a los rusos que decidieron instalarse allí tras la anexión que cometieron un error", agrega el experto.

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También es una campaña que apunta a desgastar económicamente a Rusia. En abril, los drones ucranianos se habían ensañado con las instalaciones petroleras que dan al mar Báltico. Un intento deliberado de paralizar un complejo industrial vital para las exportaciones de petróleo, justo cuando los precios del preciado hidrocarburo se disparaban a causa de la guerra en Medio Oriente.

Las refinerías ubicadas tierra adentro, como la de Moscú, no tienen el mismo valor comercial. Aun así, estos ataques obligaron a varias instalaciones a cerrar temporalmente o a operar a media máquina a la espera de reparaciones. ¿La consecuencia? "La producción cayó 600.000 barriles por día entre mayo de 2025 y mayo de 2026, lo que equivale a una reducción nada despreciable del 12%", detalla James Henderson.

Esta foto, difundida por el canal oficial de Telegram de Andréi Vorobiov, gobernador de la región de Moscú, muestra a bomberos apagando un automóvil en llamas tras un ataque con drones ucranianos en las afueras de Moscú, el jueves 18 de junio de 2026.

Las autoridades rusas tuvieron que tomar decisiones. Ante la escasez, "impusieron una prohibición de exportar ciertos productos petroleros", subraya Petras Katinas. Algo que reduce aún más la renta petrolera.

Moscú incluso debió resignarse en junio a importar combustible proveniente de Asia, según reveló la agencia Reuters. "Es una señal inequívoca para un país como Rusia, conocido sobre todo por ser uno de los principales exportadores de petróleo", insiste James Henderson.

Presionar de cara al verano

Conviene, sin embargo, no sobreestimar el impacto de esta vasta campaña contra el petróleo ruso. "Ucrania no va a secar a Rusia por completo con estos ataques", asegura Maximilian Hess. "Las capacidades de producción rusas son muy superiores a sus necesidades y hay plantas que siguen fuera del alcance de los disparos ucranianos", sostiene Petras Katinas.

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Aunque Ucrania acelere todavía más el ritmo de sus ataques contra las refinerías rusas, Moscú "siempre puede recurrir a fuentes de abastecimiento alternativas, como Bielorrusia o Kazajistán", agrega James Henderson. De hecho, el muy complaciente vecino bielorruso ya empezó a aumentar su producción para poder suministrarle más hidrocarburos a Rusia.

"Rusia también supo mostrarse rápida y eficaz en la reparación de las plantas afectadas", observa Maximilian Hess. Para él, toda la clave, del lado ucraniano, pasará por bombardear más "y con cargas explosivas de mayor potencia". En ese caso, la velocidad de reparación ya no alcanzará.

Si bien la caza de refinerías rusas está claramente abierta, los expertos consultados expresan dudas sobre el impacto de esta estrategia ucraniana en el esfuerzo de guerra ruso. "Sabemos que el Kremlin siempre privilegió las necesidades de su ejército por sobre las de su población", afirma Petras Katinas. En el mejor de los casos, "puede encarecer el transporte, porque Rusia debe ir a buscar más al este el combustible destinado al frente", sugiere James Henderson.

En cambio, todos coinciden en reconocer que Ucrania eligió el momento justo para aumentar la presión con sus bombardeos. En efecto, resulta más doloroso para Rusia en verano. "El sector agrícola necesita más combustible de cara a la temporada de cosechas, y los rusos van a necesitar gasolina para salir de vacaciones", explica Petras Katinas.

¿Reservará el Kremlin una mayor parte de su petróleo para la población a fin de mantener un asomo de ilusión, permitiéndoles a los rusos irse de vacaciones en detrimento de las necesidades del ejército?

Este artículo fue adaptado de su versión original en francés.

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