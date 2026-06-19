Jonathan David marcó un hat-trick y Canadá logró su primera victoria de la historia en una fase final del Mundial, lo que aumentó sus posibilidades de pasar a la ronda de eliminación directa, tras golear por 6-0 el 18 de junio a una desventurada selección de Qatar, que terminó con nueve hombres.

La alegría de los coanfitriones por la contundente victoria se vio empañada por la grave lesión sufrida por el centrocampista Ismael Koné, pero se colocaron en cabeza del Grupo B con cuatro puntos tras dos partidos, mientras que Qatar ocupa el último puesto con uno. Canadá recibirá el 24 de junio en Vancouver a Suiza, que también suma cuatro puntos.

Animada por una ruidosa afición vestida de rojo y blanco, Canadá salió al campo con todas sus armas. Cyle Larin correspondió a la confianza depositada en él por el seleccionador Jesse Marsch en el minuto 16, reaccionando con rapidez tras el rechace del portero Mahmud Abunada a un disparo de David para dar la ventaja a los anfitriones.

Cyle Larin (9), de Canadá, celebra tras marcar el primer gol de su equipo durante el partido del Grupo B de fútbol de la Copa del Mundo ante Qatar. Vancouver, 18 de junio de 2026.

Larin, que marcó tras salir desde el banquillo en el empate 1-1 de Canadá ante Bosnia y Herzegovina, había sido titular junto a David, el máximo goleador de la historia del país.

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Canadá duplicó su ventaja 13 minutos más tarde, cuando David remató de volea un centro con fuerza, y el partido se decantó por completo a favor de Canadá cuando Qatar se quedó con 10 hombres.

En un primer momento se pitó un penalti por una falta de El Amin sobre Tajon Buchanan, pero tras consultar el VAR se determinó que la infracción se había producido fuera del área. La decisión se rebajó a un tiro libre, pero la tarjeta amarilla de Homam Ahmed se convirtió en roja.

David anotó su segundo gol justo antes del descanso, rematando a bocajarro tras un rechace de Abunada a un cabezazo de Larin, lo que dejó a Qatar ante una tarea titánica.

Segundo tiempo de pesadilla

Kone se lesionó tras una entrada de Assim Madibo y tuvo que ser retirado en camilla, pero más tarde se vio al jugador de 24 años sentado y saludando al público, con la pierna izquierda enfundada en una gran bota protectora inflable.

Los ánimos y las emociones se desbordaron tras el incidente y Madibo fue expulsado con tarjeta roja, lo que dejó a Qatar con nueve jugadores.

Nathan Saliba, de Canadá, sostiene la camiseta de Ismael Kone tras marcar el cuarto gol de su equipo durante el partido del Grupo B contra Qatar. Vancouver, Columbia Británica, 18 de junio de 2026.

El suplente Nathan Saliba, que sustituyó a Kone, anotó el cuarto gol con un tiro libre antes de correr hacia la banda y levantar la camiseta de Kone en homenaje a este.

Las cosas fueron de mal en peor para Qatar, ya que el centrocampista Mohammad Mannai marcó en propia puerta antes de que David completara su hat-trick en el tiempo de descuento, lo que agravó aún más una noche desastrosa para los visitantes.

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