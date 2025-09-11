El ataque israelí en Doha ha puesto en riesgo cualquier posibilidad de liberar a los 48 rehenes israelíes que permanecen en la Franja de Gaza, advirtió este jueves el primer ministro de Qatar, en medio de crecientes tensiones en Medio Oriente con Israel.

La relación entre Qatar e Israel atraviesa su momento más tenso en años. Doha se declaró "traicionada" tras la vulneración de su soberanía, señaló el primer ministro qatarí, Mohamed bin Abdulrahman.

El ataque israelí, sin precedentes, contra líderes de Hamás en Doha, suspendió los diálogos sobre un posible alto el fuego en la Franja de Gaza. Además, según el primer ministro de Qatar, "ha destruido cualquier esperanza" para los 48 rehenes israelíes que todavía permanecen en el enclave palestino.

"Creo que lo que hizo el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, fue simplemente acabar con cualquier esperanza para estos rehenes", dijo el también jefe de la diplomacia de Qatar, país mediador junto a Egipto y Estados Unidos en las conversaciones para la tregua en Gaza, en una entrevista difundida anoche en la cadena norteamericana CNN.

"No tengo palabras para expresar nuestra indignación por este ataque. Es terrorismo de Estado. Nos han traicionado", declaró.

Tanto Qatar, uno de los países estratégicos en el Medio Oriente, como Naciones Unidas afirmaron que al materializar el primer ataque a uno de los países del Golfo, Israel violó el derecho internacional.

En un edificio residencial en Doha estaba la delegación negociadora del grupo islamista Hamás, discutiendo la última propuesta estadounidense para el acuerdo de alto el fuego, aceptada por el Estado de Israel, cuando fue sorprendida el martes por un ataque israelí. Aunque los negociadores sobrevivieron, cinco miembros de la formación islamista y un policía qatarí perdieron la vida.

Por lo tanto, Israel y Hamás "se quedarán sin oportunidades" para lograr un acuerdo de alto el fuego, afirmó Abdulrahman.

"Netanyahu debe comparecer ante la justicia. Es buscado por la Corte Penal Internacional. Viola todas las leyes; de hecho, ha violado todas las leyes internacionales", sentenció.

Además, acusó al primer ministro de Israel de intentar "socavar cualquier posibilidad de estabilidad y de paz", pues, desde su punto de vista, el líder de Israel había estado "perdiendo el tiempo" en las últimas semanas durante las negociaciones de paz.

"He estado reconsiderando, incluso durante todo el proceso durante las últimas semanas, que Netanyahu simplemente nos estaba haciendo perder el tiempo. No hablaba en serio", precisó.

Una "respuesta colectiva"

Mohamed bin Abdulrahman también habló de "respuesta colectiva" de la región, la cual "se está consultando y debatiendo actualmente con otros socios de la región". De hecho, explicó que en los próximos días se celebrará una cumbre árabe-islámica en Doha, donde los participantes decidirán el curso de acción.

Aunque Qatar ha dicho que no pedirá a sus socios regionales que respondan de ninguna manera en particular, diferentes responsables de Medio Oriente ya se han reunido con oficiales qataríes para mostrar su solidaridad al país del Golfo. No se conocen detalles de los encuentros.

Agregó que Estados Unidos ha expresado su apoyo a Doha "en numerosas ocasiones".

De momento, el gobierno estadounidense frente a Qatar —que alberga la mayor base militar de EE.UU. en Medio Oriente— está en "discusiones muy detalladas" tratando de encontrar una vía para continuar con las conversaciones.

Cabe recordar que hace menos de cuatro meses, Donald Trump se reunió con el líder de Qatar para firmar un amplio acuerdo de defensa con la monarquía del Golfo y que el ataque sorpresa de Israel el martes contra líderes de Hamás en Doha sacude esa relación.

Trump dijo que estaba "muy disgustado con todos los aspectos" de la operación de Israel, país que, según analistas, ha demostrado no temer actuar en contra de los intereses de Estados Unidos, a pesar de que la Casa Blanca ha apoyado firmemente la campaña israelí para debilitar a Hamás.

“Eliminar a Hamás, que se ha beneficiado de la miseria de quienes viven en Gaza, es un objetivo digno”, también escribió el presidente estadounidense.

Lo cierto es que el ataque israelí en Doha además podría reducir las esperanzas de Donald Trump de sumar más estados del Golfo a los Acuerdos de Abraham, un pacto histórico impulsado en su primera administración mediante el cual varios países árabes establecieron lazos diplomáticos con Israel.

