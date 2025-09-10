El hasta ahora ministro de Defensa de Francia, Sébastien Lecornu, asumió este 10 de septiembre el cargo de primer ministro, un día después de ser designado por el presidente Emmanuel Macron tras la caída de François Bayrou. El quinto premier del actual Gobierno se instala en Matignon en medio de la jornada nacional de protestas, denominada ‘Bloqueemos todo’, en la que 200 personas han sido arrestadas.
Lo esencial:
- Sébastien Lecornu asumió el cargo de primer ministro de Francia, en una ceremonia en la que el premier saliente, François Bayrou, entregó el poder.
- Tras su posesión, Lecornu sostuvo que su nuevo Gobierno deberá ser creativo y dialogar con los partidos de la oposición.
- El nuevo premier se instala en Matignon en medio de una jornada nacional de protestas y bloqueos, en la que al menos 200 personas han sido arrestadas.
A continuación, las noticias más destacados de una convulsa jornada política y social en Francia este 10 de septiembre:
