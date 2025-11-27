Los bomberos de Hong Kong seguían el jueves tratando de controlar el violento incendio que envolvió varios rascacielos de viviendas en renovación, con un saldo de al menos 75 muertos y cientos de desaparecidos, según las autoridades de esta región administrativa china.

El siniestro, el más grave registrado en décadas en este centro financiero mundial, comenzó el miércoles por la tarde en un complejo de ocho edificios con unos 2.000 apartamentos en Tai Po, en el norte de Hong Kong.

El incendio generó una onda de choque en esta región de estatus especial de China, una de las zonas con mayor densidad de población y con algunos de los edificios residenciales más altos del mundo.

Al amanecer del jueves, algunos pisos seguían ardiendo, según periodistas de la AFP, aunque la intensidad de las llamas había disminuido considerablemente. Hacia las 9:00 (1:00 GMT), aún salía humo negro del complejo inmobiliario, construido en la década de 1980 y dotado de torres de una treintena de pisos.

Materiales inflamables abandonados

A primera hora del jueves, 279 personas seguían desaparecidas, informó el jefe del Ejecutivo, John Lee. Los equipos de rescate indicaron posteriormente que habían logrado contactar a varios de los desaparecidos.

La policía anunció la detención de tres hombres en relación con el incendio, tras hallar materiales inflamables abandonados durante trabajos de mantenimiento que habrían permitido que el fuego “se propagara rápidamente”. Son sospechosos de homicidio involuntario.

Las llamas avanzaron velozmente de una torre a otra, avivadas por el viento. Los andamios de bambú, característicos de Hong Kong y que rodeaban los edificios en renovación, probablemente fueron los primeros en incendiarse. Durante la noche, las torres expulsaban llamas, brasas y humo en medio de un resplandor anaranjado.

El señor Yuen, de 65 años, vecino del complejo desde hace más de 40 años, explicó que muchos residentes eran mayores o tenían movilidad reducida. “Algunas personas no sabían que había un incendio y tuvieron que ser avisadas por teléfono por sus vecinos”, contó a la AFP. “Estoy devastado”.

Apoyo emocional y mantas

Más de 900 personas fueron acogidas en refugios provisionales, donde voluntarios ofrecen apoyo emocional y mantas.

Durante toda la noche, personas llegaron para reportar la desaparición de familiares a los que no lograban contactar. Algunos permanecían sentados, aturdidos, mirando las pantallas de sus teléfonos con los ojos enrojecidos, esperando noticias de sus seres queridos.

En el lugar del incendio, en el complejo Wang Fuk Court, la temperatura “es muy alta y hay pisos a los que no hemos podido acceder para ayudar a quienes pidieron auxilio, pero seguiremos intentándolo”, aseguró Derek Armstrong Chan, subdirector del Departamento de Bomberos. Señaló que el fuego probablemente se propagó por el viento y por los restos incandescentes levantados por éste. Las autoridades continúan investigando las causas del siniestro.

El presidente chino Xi Jinping transmitió sus condolencias a las familias de las víctimas y pidió hacer todo lo posible “para apagar el incendio y minimizar las pérdidas humanas y materiales”, según la cadena estatal CCTV.

“Es desgarrador. Una se pregunta con angustia si hay personas atrapadas dentro”, lamentó So, una residente de 57 años que vive cerca del complejo en llamas.

Los incendios han sido históricamente un problema grave en Hong Kong, especialmente en los barrios más pobres. Sin embargo, el reforzamiento de las normas de seguridad en las últimas décadas ha reducido su frecuencia.

Con AFP y Reuters

