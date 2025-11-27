Lo esencial:

Vladimir Putin asegura que una delegación de EE. UU., que incluye a Steve Witkoff, llegará a Moscú la próxima semana y que su Gobierno está listo para una "discusión seria".

Putin da un ultimátum a Ucrania: "Rusia logrará sus objetivos en Ucrania por la fuerza a menos de que Kiev se retire".

Donald Trump reculó en la fecha límite de este 27 de noviembre, que había dado a Ucrania para que aceptara su “plan de paz”, visto por Europa como una lista de deseos de Rusia.

visto por Europa como una lista de deseos de Rusia. Washington afirma a Europa que primero debe ser alcanzado un “acuerdo de paz” entre Kiev y Moscú antes de discutir las garantías de seguridad para Ucrania. Estas serían abordadas posteriormente, señalan fuentes de 'Político'.

Estas serían abordadas posteriormente, señalan fuentes de 'Político'. Francia, uno de los aliados de Ucrania, presentó un servicio militar voluntario de diez meses, al señalar que las amenazas actuales exigen nuevas decisiones.

Moscú afirma que 118 drones ucranianos fueron derribados durante la noche del 26 al 27 de noviembre.

fueron derribados durante la noche del 26 al 27 de noviembre. El ministro de Exteriores ucraniano adelantó que los equipos de negociación se reunirán en un futuro próximo.

Rusia aseguró haber avanzado en la ciudad estratégica de Pokrovsk, pero Kiev dice que sus defensas aguantan.

A continuación, la información más relevante del 27 de noviembre en la guerra en Ucrania:

Con Reuters, AFP, AP y medios locales

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más