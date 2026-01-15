Durante este jueves 15 de enero, el Gobierno presentó el vehículo militar Furia, un modelo ensamblado en República Dominicana para responder a las necesidades operativas de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y otras instituciones de seguridad.
En su discurso, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, precisó que ya existen países regionales interesados en comprar los vehículos blindados militares ensamblados en el país.
Además, destacó que el país cuenta con 48 vehículos blindados militares, a 2026.
El VBD-1 Furia es un vehículo todo terreno con capacidad para 11 soldados, ensamblado sobre un chasis Ford Super Duty F-250, acero balístico de resistencia y vidrios balísticos multicapa, capaces de repeler municiones hasta calibre 7.62 mm.
Las autoridades reiteraron que este avance reafirma el compromiso del Estado con la seguridad, la soberanía nacional y el desarrollo industrial y tecnológico del país, demostrando que la defensa nacional también es un motor de innovación.