Durante este jueves 15 de enero, el Gobierno presentó el vehículo militar Furia, un modelo ensamblado en República Dominicana para responder a las necesidades operativas de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y otras instituciones de seguridad.

El ministro de Defensa, Carlos Fernández Onofre, dijo que el Estado ahorraría RD$ 117 millones por el ensamblaje de ambulancias en territorio dominicano. El Ejecutivo destacó que el país cuenta con 48 vehículos blindados militares a 2026. La empresa está adscrita al Ministerio de Defensa y debe producir equipamiento militar, vehículos tácticos y desarrollar tecnologías aeroespaciales e infraestructuras de defensa. Con el decreto 221-25, Luis Abinader creó la Industria Militar Dominicana, para promover la autosuficiencia en defensa, impulsar la industria nacional y contribuir al desarrollo económico del país.

En su discurso, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, precisó que ya existen países regionales interesados en comprar los vehículos blindados militares ensamblados en el país.

Además, destacó que el país cuenta con 48 vehículos blindados militares, a 2026.

El VBD-1 Furia es un vehículo todo terreno con capacidad para 11 soldados, ensamblado sobre un chasis Ford Super Duty F-250, acero balístico de resistencia y vidrios balísticos multicapa, capaces de repeler municiones hasta calibre 7.62 mm.

Se informó que este vehículo tiene un costo de US$ 400,000 en el mercado internacional, mientras que su ensamblaje local permite reducir ese valor en un 50 %. El vehículo cuenta con suspensión diseñada para altas cargas, torreta giratoria de 360 grados para ametralladoras o lanzagranadas. Durante este jueves, el Gobierno presentó el primer prototipo de un vehículo blindado.

Las autoridades reiteraron que este avance reafirma el compromiso del Estado con la seguridad, la soberanía nacional y el desarrollo industrial y tecnológico del país, demostrando que la defensa nacional también es un motor de innovación.

Los nuevos vehículos militares blindados contribuyen significativamente a fortalecer la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas. El ministro de Defensa agradeció el respaldo del presidente, a quien definió como el principal impulsor de la industria militar dominicana. Es posible que parte de estos equipos puedan ser colocados en el mercado general, al tiempo que señaló que existen alrededor de cuatro solicitudes para la compra de ambulancias.