La República Dominicana marca un hito histórico con la presentación oficial del primer vehículo militar ensamblado en el país, un avance que fortalece la industria nacional de defensa y abre camino hacia la autonomía tecnológica.

El vehículo, cuyo costo internacional ronda los US$400,000, ha sido producido localmente a menos del 50% de ese valor, lo que representa un ahorro estratégico para el Estado.

El ministro de Defensa, Carlos Fernández Onofre, anunció que durante este año se fabricarán al menos seis nuevas unidades, consolidando la capacidad de producción nacional.

En su discurso, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, precisó que ya existen países regionales interesados en comprar los vehículos blindados militares ensamblados en el país. Abinader destacó que el país cuenta con 48 vehículos blindados militares.

El titular del Ministerio de Densa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre , dijo que durante este 2026, el Estado ahorraría un estimado de RD$ 117 millones por la fabricación de ambulancias en territorio dominicano. Además, en las calles hay 46 ambulancias ensambladas en República Dominicana.

El VBD-1 FURIA es un vehículo todo terreno con capacidad para 11 soldados, ensamblado sobre un chasis Ford Super Duty F-250, equipado con blindaje nivel 3 en toda su estructura, acero balístico de resistencia y vidrios balísticos multicapa, capaces de repeler municiones hasta calibre 7.62 mm.

