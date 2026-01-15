Las fuerzas de seguridad de Haití, con apoyo internacional, lanzaron una operación con drones artillados contra el barrio donde reside Jimmy Cherizier, alias Barbecue, uno de los jefes pandilleros más buscados del país.

Según informó la Policía Nacional de Haití, el operativo se desarrolló en la zona de Delma 6, en el centro de Puerto Príncipe, con el objetivo de desmantelar las bandas armadas que mantienen bajo control amplios sectores de la capital.

Barbecue, líder de la coalición criminal Viv Ansanm, es señalado por Estados Unidos como responsable de graves violaciones de los derechos humanos. Washington ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca a su captura.

Las autoridades haitianas aseguran que esta ofensiva busca recuperar territorios dominados por pandillas, en un país sumido en una profunda crisis de seguridad que ha dejado miles de muertos y desplazados.

