figuran en el grupo de artistas que animarán el Súper Ultra Megacañonazo Monumental, que se celebrará este 31 de diciembre en la parte frontal del Gran Teatro del Cibao, en Santiago, informaron hoy sus organizadores.

La 'Ciudad Corazón' también recibirá, en un espectáculo gratuito, a Ramón Orlando, Pochy Familia, El Rubio Acordeón, Ala Jaza, Jandy Ventura, Crazy Design, Raquel Arias, María Díaz, Chimbala, Aramis Camilo y Dalvin La Melodía, en una fiesta que comenzará en diciembre y concluirá el 1 de enero, apuntó el empresario Luis Medrano.

Medrano dijo en una nota que el elenco artístico garantiza una noche cargada de merengue, bachata, música típica y ritmos urbanos para despedir el año en grande.

Con un montaje diseñado para el disfrute familiar y el encuentro ciudadano, el Súper Ultra Megacañonazo Monumental de Santiago promete convertirse en uno de los acontecimientos artísticos más importantes del cierre de año en la región norte del país, apuntó el promotor.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

"La actividad cuenta con el respaldo del presidente de la República, Luis Abinader, del alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, así como de Indotel y Banreservas, reafirmando el compromiso de las autoridades con el impulso de la cultura, el entretenimiento sano y el uso de los espacios públicos para el disfrute colectivo", concluyó Medrano.