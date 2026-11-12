Alejandro Sanz: las canciones que no pueden faltar en su repertorio y sus mayores éxitos

El cantautor español Alejandro Sanz cuenta con una trayectoria musical marcada por canciones que han trascendido generaciones y se han convertido en clásicos del pop en español.

Entre sus temas más reconocidos figura “Corazón partío”, uno de los mayores éxitos de su carrera y una de las canciones más representativas de su repertorio. A esta se suman “Amiga mía”, “Y, ¿si fuera ella?”, “Cuando nadie me ve” y “Mi persona favorita”, interpretada junto a Camila Cabello.

Otros temas que han conquistado al público son “Desde cuándo”, “No es lo mismo”, “La fuerza del corazón”, “Aquello que me diste” y “Looking for Paradise”, esta última junto a Alicia Keys.

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Estas canciones suelen ocupar un lugar especial en sus presentaciones, debido a la conexión emocional que mantienen con sus seguidores y a su permanencia en la memoria colectiva de la música en español.

A lo largo de su carrera, Alejandro Sanz ha construido un catálogo musical que combina baladas románticas, pop y sonidos flamencos, consolidándose como una de las figuras más influyentes de la música española.

Su repertorio reúne canciones que no solo han alcanzado gran popularidad, sino que también se han convertido en parte esencial de sus conciertos y de la historia reciente del pop latino.

Concierto en RD

El cantautor español Alejandro Sanz se presentará este sábado 14 de noviembre en República Dominicana, con un concierto programado para las 9:00 de la noche en el Estadio de Béisbol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en Santo Domingo.

El espectáculo forma parte de su gira internacional "¿Y ahora qué?", con la que regresa al país para reencontrarse con sus seguidores y ofrecer un recorrido por las canciones más emblemáticas de su carrera, entre ellas "Corazón partío", "Amiga mía", "Y, ¿si fuera ella?" y "Cuando nadie me ve", además de sus propuestas musicales más recientes.

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