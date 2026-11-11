El cantante español Alejandro Sanz se presentará este sábado 14 de noviembre en Santo Domingo, donde se reencontrará con el público dominicano en un concierto en el Estadio de Béisbol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

El espectáculo forma parte de su gira internacional '¿Y ahora qué?', con la que el interprete de los éxitos 'Corazón partío' y 'Amiga mía' recorre distintos escenarios y combina sus nuevas canciones con los temas que han marcado sus más de tres décadas de trayectoria.

El cantante español recorre desde el pasado 3 de octubre América Latina con su gira mundial, que arrancó en septiembre de 2025 en España.

La producción local, a cargo de SD Concerts, informó este miércoles que el montaje del concierto está listo y que contará con tecnología y sonido de alto nivel para recibir al intérprete y a sus seguidores.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La trayectoria discográfica de Alejandro Sanz comenzó a tomar fuerza a principios de la década de 1990, cuando publicó en 1991 'Viviendo deprisa', su primer álbum bajo el nombre artístico con el que alcanzó reconocimiento internacional.

Posteriormente lanzó producciones como 'Si tú me miras', '3′, 'Más', 'El alma al aire', 'No es lo mismo' y 'Paraíso Express'.