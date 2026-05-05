Nellie Bly: la periodista que se fingió loca, dio la vuelta al mundo y cambió el periodismo para siempre

¿Quién fue Nellie Bly?

El 5 de mayo de 1864, en Cochran’s Mills, Pensilvania, nació Elizabeth Jane Cochran en una familia numerosa. Tras la muerte de su padre, la familia quedó sin ingresos y Elizabeth abandonó sus estudios. Se mudó con su madre a Pittsburgh.

De la pobreza a la redacción

En 1885, el Pittsburgh Dispatch publicó una columna de Erasmus Wilson, conocido en el diario como "Q.O." (Quiet Observer), titulada "What Girls are Good For" (Para qué sirven las chicas). El texto, escrito en respuesta a una carta de un lector que preguntaba qué hacer con sus cinco hijas solteras, sostenía que la mujer trabajadora era "una monstruosidad" y que su único lugar era el hogar.

La respuesta llegó firmada como "Lonely Orphan Girl" (Huérfana Solitaria). La carta era tan clara y contundente que el editor del periódico publicó un aviso pidiendo a la autora anónima que se presentara en la redacción. Elizabeth Cochran tenía 20 años.

El editor la contrató y le asignó un seudónimo tomado de una canción popular de Stephen Foster: Nellie Bly.

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Sus primeras notas denunciaron las condiciones laborales de las mujeres en las fábricas y su situación ante el divorcio. Cuando la dirección intentó relegarla a la crónica de moda y teatro, renunció y se fue a Nueva York.

Diez días en el manicomio de Blackwell’s Island

En 1887, Bly llegó al New York World, el diario de Joseph Pulitzer, con la propuesta de infiltrarse en el manicomio de mujeres de Blackwell’s Island para documentar las condiciones internas.

Tenía 23 años. Simuló síntomas de demencia frente a médicos y fue internada por la fuerza. Los médicos la declararon "demente sin duda alguna" sin mayor examen.

Dentro del establecimiento registró: pacientes bañadas en agua sucia y fría, alimentadas con comida en mal estado, golpeadas por el personal, sin ropa adecuada. Documentó también que varias de las mujeres internadas no tenían ningún trastorno mental: eran inmigrantes que no hablaban inglés y habían sido encerradas por no poder comunicarse.

Después de diez días, el New York World gestionó su salida. Las crónicas se publicaron como serie y luego como libro: Ten Days in a Mad-House (1887). El gobierno de Nueva York aumentó el presupuesto del sistema de salud mental y reformó las condiciones de los asilos.

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La primera persona en darle la vuelta al mundo en menos de 80 días

En 1889, Bly propuso a su editor dar la vuelta al mundo en menos tiempo que el ficticio Phileas Fogg, personaje de Julio Verne. La respuesta inicial fue negativa: "Es imposible. Usted es una mujer y necesitaría un protector y demasiado equipaje. Solo un hombre puede hacer ese viaje."

Bly respondió que si enviaban a un hombre, ella haría el viaje por su cuenta para un medio rival. Le dieron el encargo.

El 14 de noviembre de 1889 partió de Nueva York con una sola valija. Su ruta incluyó Inglaterra, Francia, Italia, el Canal de Suez, Sri Lanka, Singapur, Hong Kong y Japón. El New York World organizó un concurso para que los lectores adivinaran su tiempo de regreso.

El 25 de enero de 1890 llegó a Jersey City. Había completado el viaje en 72 días, 6 horas, 11 minutos y 14 segundos, ocho días menos que el personaje de Verne.

México, las fábricas y la guerra

México: En 1886 viajó como corresponsal a México para cubrir la situación política bajo Porfirio Díaz. Sus notas denunciaron represión y pobreza. Las autoridades mexicanas la expulsaron del país.

En 1886 viajó como corresponsal a México para cubrir la situación política bajo Porfirio Díaz. Sus notas denunciaron represión y pobreza. Las autoridades mexicanas la expulsaron del país. Condiciones laborales: Investigó de forma encubierta las fábricas de Pittsburgh y documentó trabajo infantil y explotación de mujeres obreras.

Investigó de forma encubierta las fábricas de Pittsburgh y documentó trabajo infantil y explotación de mujeres obreras. Primera Guerra Mundial: Fue una de las primeras mujeres en cubrir el frente europeo como corresponsal, con despachos desde Austria entre 1914 y 1919.

Fue una de las primeras mujeres en cubrir el frente europeo como corresponsal, con despachos desde Austria entre 1914 y 1919. Empresaria: En 1895 se casó con el millonario Robert Seaman y dirigió la empresa Iron Clad Manufacturing Co., donde implementó condiciones laborales por encima del estándar de la época.

Legado de Nellie Bly

Nellie Bly murió el 27 de enero de 1922 en Nueva York, a los 57 años, por neumonía.

Su trabajo estableció al periodismo encubierto como herramienta de denuncia social y demostró que los reportajes podían generar cambios concretos en políticas públicas. En una época en que las mujeres no tenían derecho al voto, usó la prensa para incidir en decisiones de gobierno.

"Energía es lo que necesito. Energía y determinación. Eso es todo." — Nellie Bly

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más