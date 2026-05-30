El Día de las Madres es una de las fechas más especiales para las familias dominicanas. Más allá de los regalos, las flores o los almuerzos familiares, muchas veces basta una frase sencilla, dicha con amor, para reconocer el sacrificio, la entrega y la presencia de mamá.

En República Dominicana, ese cariño suele expresarse con una mezcla de ternura, bendición, humor y gratitud. Por eso, aquí compartimos 10 frases dominicanas modernas que pueden escribirse en una tarjeta, agregarse a un regalo personalizado, enviarse por WhatsApp o decirse en persona para felicitar a mamá en su día.

1. “Mami, que Dios me la bendiga y me la deje muchos años”

Una de las frases más usadas por los dominicanos para expresar amor, respeto y deseo de larga vida a las madres.

2. “Usted es mi reina, mi vieja querida”

Una expresión cargada de cariño popular, ideal para quienes acostumbran llamar “mi vieja” a su madre desde el afecto y la confianza.

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3. “Madre solo hay una, y la mía vale oro”

Una frase clásica, directa y emotiva para recordar que el amor de una madre no se compara con nada.

4. “Gracias por fajarse por mí toda la vida”

Muy dominicana en su tono, esta frase reconoce el esfuerzo, los sacrificios y las luchas de tantas madres por sacar adelante a sus hijos.

5. “Mami, usted se merece el cielo y un chin más”

Una forma tierna y cercana de decirle a mamá que su entrega ha sido inmensa y que merece todo lo bueno.

6. “Que Dios me la cuide, porque madre como usted no aparece dos veces”

Una frase perfecta para dedicar a esas madres que han sido guía, refugio y apoyo en los momentos más difíciles.

7. “Hoy un regalo es poco para todo lo que usted ha hecho por mí”

Ideal para acompañar un detalle, una llamada o una visita, dejando claro que ningún obsequio supera el valor de una madre.

8. “Mami, usted es la jefa de esta casa y de mi corazón”

Con un toque de humor y ternura, esta frase celebra la autoridad amorosa de muchas madres dominicanas.

9. “Gracias por sus consejos, sus correcciones y hasta sus boches de amor”

Una frase con sabor dominicano, perfecta para recordar esas enseñanzas de mamá que, con el tiempo, se entienden mejor.

10. “Feliz Día de las Madres, mi doña bella; la amo con todo mi corazón”

Una felicitación sencilla, afectuosa y muy cercana para cerrar con emoción el homenaje a mamá.

Un día para agradecer

El Día de las Madres es una oportunidad para decir en vida lo que muchas veces se queda pendiente: gracias por cuidar, por enseñar, por corregir, por sostener y por amar incluso en silencio.

Porque en cada hogar dominicano hay una frase distinta, pero el sentimiento suele ser el mismo: mamá merece amor, respeto y gratitud todos los días del año.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más