Yailin La Más Viral volvió a generar comentarios este viernes 27 de noviembre, luego de que circularan en redes sociales supuestos documentos judiciales relacionados con el conflicto que mantiene con la comunicadora Merisa Montás.

Las publicaciones señalan que Montás habría obtenido una decisión favorable en el proceso y mencionan presuntas irregularidades en documentos médicos presentados por la defensa de la cantante. Esto provocó rumores sobre una posible orden de arresto.

¿Por qué se originó el conflicto?

El caso se remonta a agosto de 2025, cuando Montás hizo comentarios sobre Cattleya, hija de Yailin y Anuel AA, durante el programa "Más Roberto".

Posteriormente, ambas protagonizaron un enfrentamiento físico frente a un establecimiento comercial. Yailin reconoció en una transmisión de Instagram que golpeó a la comunicadora, quien presentó acciones legales por el incidente.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

¿Qué dicen los abogados de Yailin?

La firma Banks, Romero, García y Asociados, representante legal de la artista, negó este viernes que exista una orden de arresto o una sentencia condenatoria contra ella.

"No existe ninguna orden de arresto en contra de Yailin La Más Viral", expresó la defensa en un comunicado.

Los abogados indicaron que el procedimiento se encuentra en una etapa preliminar y que las alegaciones difundidas no han sido comprobadas judicialmente.

¿Yailin irá a prisión?

Hasta el momento, no hay una orden de arresto confirmada ni una sentencia condenatoria que permita afirmar que la cantante irá a prisión por este caso.

Para establecer el alcance de la supuesta decisión favorable a Montás, es necesario conocer la resolución judicial y verificar los documentos que circulan en redes sociales.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más