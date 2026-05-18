La artista urbana Yailin La Más Viral protagonizó uno de los momentos más impactantes del reality Planeta Alofoke al abrir su corazón durante una conversación con Carlos Montesquieu, donde reveló los episodios de depresión y los intentos de suicidio que enfrentó.

Mientras conversaba con Carlos Montesquieu, Yailin mostró cicatrices en sus brazos y habló con franqueza sobre la profunda tristeza que atravesó en una de las etapas más difíciles de su vida. La cantante confesó que antes de convertirse en madre perdió el deseo de vivir y llegó a atentar contra sí misma en varias ocasiones.

“Antes de mi hija, yo no quería vivir”, expresó la exponente urbana, asegurando que durante mucho tiempo sintió que el mundo no valoraba realmente quién era como persona. Según explicó, la presión mediática, las críticas constantes y el sentimiento de incomprensión afectaron seriamente su salud emocional.

Durante la conversación, la intérprete de “Bing Bong” aseguró que el nacimiento de su hija marcó un cambio radical en su vida. “Si no fuera por mi hija… yo hiciera lo que hiciera”, confesó entre lágrimas, dejando claro que Cattleya se convirtió en la razón principal para seguir adelante.

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La artista también admitió que todavía atraviesa un proceso interno de sanación emocional. “Yo no soy feliz conmigo, pero a todo el mundo yo lo quiero hacer feliz”, expresó, reconociendo que muchas veces sonríe públicamente mientras sigue enfrentando luchas personales.

Las declaraciones de Yailin generaron una ola de reacciones en redes sociales, donde seguidores y figuras del entretenimiento destacaron la vulnerabilidad mostrada por la cantante durante el intercambio con Carlos Montesquieu en “Planeta Alofoke”.

Si estás atravesando un momento de profundo dolor, desesperanza o tienes pensamientos de hacerte daño, no estás solo/a. Lo que sientes es real, pero también es temporal, y hay personas capacitadas esperando para escucharte. En República Dominicana puedes llamar al 811, la línea gratuita y confidencial de salud mental disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, atendida por psicólogos clínicos. Solo marca ese número desde cualquier teléfono, sin costo alguno. Pedir ayuda no es una señal de debilidad, es el acto de valentía más importante que puedes hacer hoy. Tu vida vale. Llama.

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