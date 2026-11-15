El domingo es una buena excusa para bajar el ritmo, ponerse cómodo y dejarse atrapar por una buena historia. Si el plan es quedarse en casa, preparar unas palomitas y buscar algo interesante para ver, las plataformas de streaming tienen opciones para todos los gustos.

Desde una historia de espionaje llena de secretos hasta aventuras inspiradas en la mitología griega, esta selección reúne cuatro series que invitan a desconectarse de la rutina y disfrutar de un buen maratón frente a la pantalla.

Palomas negras: secretos, espionaje y acción

Si lo tuyo son las conspiraciones, los personajes con vidas dobles y las historias que mantienen la tensión, Palomas negras es una opción para comenzar el maratón.

Protagonizada por Keira Knightley, la eterna Elizabeth Bennet, y Ben Whishaw, la serie sigue a Helen Webb, una mujer que lleva una doble vida como espía de una organización clandestina que vende secretos políticos. Cuando una situación peligrosa amenaza su mundo, recurre a su viejo amigo Sam para enfrentar una nueva cadena de acontecimientos.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La segunda temporada llegó a Netflix el 5 de noviembre y retoma la historia de sus protagonistas, con nuevos personajes y más secretos por descubrir.

Percy Jackson y los dioses del Olimpo con una aventura entre mortales y dioses

Para quienes disfrutan de la fantasía, los monstruos y las aventuras extraordinarias, Percy Jackson y los dioses del Olimpo ofrece una historia inspirada en la mitología griega, adaptando los libros de Richard Russell Riordan .

La serie sigue a Percy, un adolescente que descubre que es hijo de Poseidón y que pertenece a un mundo donde los dioses, las criaturas mitológicas y los semidioses forman parte de la realidad. Junto a sus amigos Annabeth y Grover, deberá enfrentar misiones peligrosas y descubrir el alcance de sus poderes.

Protagonizada por Walker Scobell, Leah Sava Jeffries y Aryan Simhadri, la producción tiene sus dos primeras temporadas disponibles en Netflix, según el catálogo señalado para esta recomendación, mientras que la tercera temporada llegará a Disney+ el 20 de noviembre de 2026.

La emperatriz: romance, poder y conflictos en la corte

Si prefieres los dramas históricos, La emperatriz puede ser una buena elección. La producción alemana recrea la vida de Isabel de Baviera, conocida como Sisi, y su relación con el emperador Francisco José I.

La historia muestra las tensiones de la vida en la corte, las intrigas políticas y las dificultades que enfrenta una mujer que intenta defender su independencia dentro de una estructura marcada por las tradiciones y las exigencias de la monarquía.

Devrim Lingnau y Philip Froissant encabezan el reparto de esta producción, cuya tercera y última temporada llegó a Netflix el 12 de noviembre. Los nuevos episodios retoman los conflictos matrimoniales y políticos que ponen a prueba el destino de Elisabeth y del imperio.

El señor de los anillos: Los anillos de poder es una fantasía a gran escala

Para cerrar la selección, una propuesta para quienes disfrutan de los mundos fantásticos y las grandes historias: El señor de los anillos: Los anillos de poder.

Ambientada miles de años antes de los acontecimientos de las películas de El señor de los anillos, la serie explora la Segunda Edad de la Tierra Media, cuando distintas comunidades deben enfrentar el resurgimiento del mal y las ambiciones de Sauron.

La tercera temporada llegó a Prime Video el 11 de noviembre. En esta nueva entrega, la Tierra Media se encuentra en guerra y Sauron avanza en sus planes para forjar el Anillo Único, mientras elfos, enanos, hombres y magos intentan unir fuerzas para detenerlo.

Ya tienes cuatro opciones para elegir según el ánimo del domingo: espionaje, aventuras mitológicas, romance histórico o fantasía épica. Solo falta preparar las palomitas, acomodarse y decidir con cuál comenzar.