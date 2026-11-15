El artista español Alejandro Sanz ofreció un concierto en el Estadio de Béisbol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, donde interpretó algunos de sus éxitos e invitó al escenario al cantautor dominicano Vicente García.

Durante la presentación, Sanz también dedicó unas palabras a la familia de su compadre Eduardo Grullón, fallecido en la tragedia del Jet Set, ocurrida en abril de 2025.

Según varias publicaciones, antes de interpretar "Mi soledad y yo", el cantante hizo referencia a su ahijado, sus sobrinos y la familia Grullón, en un gesto de recuerdo hacia su compadre y sus hijos.

Alejandro Sanz

Un recorrido por sus éxitos

Uno de los momentos destacados de la noche fue la participación de Vicente García, quien subió al escenario para interpretar junto a Sanz el tema "Quisiera ser".

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El concierto, celebrado como parte de la gira ¿Y ahora qué?, incluyó canciones como "Desde cuándo", "Bésame", que interpreta con la colombiana Shakira, "A la primera persona", "Amiga mía" y "El alma al aire".

Durante la interpretación de "Por bandera", el artista levantó la bandera dominicana y compartió un mensaje en favor de la paz, de acuerdo con la reseña de Diario Libre.

La presentación concluyó con "Corazón partío", uno de los temas más conocidos de su repertorio.

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