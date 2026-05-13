Quién fue Melvin TV: la historia del comunicador dominicano que conectó con el entretenimiento digital

Melvin Alexander Vicente Ventura, conocido en redes sociales y plataformas digitales como “Melvin TV”, fue un comunicador dominicano vinculado al entretenimiento popular, la farándula y el ecosistema digital urbano del país.

Su figura se hizo conocida por una manera de comunicar directa, espontánea y cercana al público joven, especialmente en espacios donde se comentaban temas del espectáculo, la música urbana, los conflictos mediáticos y la vida de figuras públicas.

Una voz del entretenimiento popular

Melvin TV construyó su presencia en un entorno distinto al de los medios tradicionales. Su crecimiento estuvo asociado a las redes sociales, los programas digitales y los espacios de farándula que ganaron fuerza en la República Dominicana durante los últimos años.

Participó en el programa “Los Dueños del Circo” y también formó parte del entorno de Alofoke Media Group, plataforma fundada por Santiago Matías, una de las más influyentes dentro del entretenimiento urbano dominicano.

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Su estilo no respondía al perfil clásico del presentador formal. Melvin hablaba con naturalidad, sin muchos filtros y con un lenguaje cercano a la calle, lo que le permitió conectar con una comunidad que lo seguía en Instagram, YouTube y TikTok.

Trabajó activamente en ese ambiente hasta mediados de 2024, cuando su estado de salud comenzó a deteriorarse.

El diagnóstico que cambió su vida

A finales de 2025, Melvin hizo pública su situación médica en un video que conmovió a la comunidad digital dominicana.

Visiblemente afectado por el dolor, relató que había pasado meses ignorando síntomas como inflamaciones severas, desmayos y una herida que no sanaba, hasta que finalmente fue diagnosticado con cáncer de colon tras una colonoscopia realizada en la Plaza de la Salud.

“Yo sé que tengo cáncer… estoy en un momento muy delicado. Tengo una herida tan grande que casi no puedo caminar. A veces quiero llorar, pero no puedo más del dolor”, confesó en aquel video que se viralizó en cuestión de horas.

Apoyo de seguidores y situación económica

Durante su enfermedad, Melvin enfrentó una situación económica crítica. Dependía de donaciones de sus seguidores para costear medicamentos, atención médica y cuidados básicos.

En noviembre de 2025, reveló que una persona de confianza lo había abandonado llevándose el dinero en efectivo que había recibido como ayuda, en uno de los momentos más duros de su enfermedad.

Su caso generó una amplia reacción de solidaridad entre seguidores, colegas y figuras del entretenimiento, quienes difundieron llamados de apoyo para colaborar con su tratamiento.

Sus últimos días y reacciones

La semana previa a su fallecimiento, el doctor Félix Cruz Jiminián advirtió públicamente sobre el grave deterioro en la salud del comunicador.

Doctor Cruz Jiminián visita a Melvin TV.

La noticia de su muerte fue confirmada por su amiga y colega Mey Feliz, conocida como “Fogón”, quien lo anunció entre lágrimas en sus redes sociales.

“Señores, mi corazón está destrozado, se me murió Melvin, se me murió, ayúdame Dios”, expresó.

El empresario y comunicador Santiago Matías, fundador de Alofoke Media Group, también se despidió públicamente.

“En paz descanse. Dios te tenga en su gloria. Te vamos a extrañar”, manifestó.

Un nombre ligado a la comunicación digital

La historia de Melvin TV refleja el surgimiento de una generación de comunicadores que construyeron su presencia fuera de los moldes tradicionales, desde plataformas digitales, programas de entretenimiento y redes sociales.

Su trayectoria estuvo marcada por el lenguaje directo y una presencia constante en los espacios de farándula y entretenimiento popular dominicano.

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