Si aún no tienes planes para este fin de semana, la cartelera de musical, teatral o cinematográfica puede ser una opción para ti; desde la celebración flamenca de Rosario Flores hasta la obra Rojo en el Teatro Nacional, en alguna de estas propuestas puedes encontrar la que más conecta contigo.

La cantante española Rosario Flores celebra 30 años de trayectoria musical bajo el nombre “Universo de Ley Tour”; este fin de semana en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, la artista flamenca interpretará sus éxitos más aclamados. Su concierto en Santo Domingo es el cierre de la gira que la ha llevado a conmemorar una vida dedicada al arte y la música.

La intérprete de “Qué bonito” ha contado anécdotas sobre sucesos de toda su carrera; la menor de la dinastía Flores afirmó en una entrevista que “daré toda mi energía y hasta que todo el público disfrute conmigo”.

El teatro Lope de Vega Santo Domingo es acreedor de una invitación más íntima; el rapero Rubinsky RVK ofrecerá un concierto llamado “Tal Como Soy”. El urbano cristiano dijo que “quienes siguen mi música saben que tiene un componente bien personal y espiritual; tratamos de llevar todo esto junto al repertorio en el concierto Tal como soy y quiero expresar historias personales de mis canciones esta noche”, dijo el artista.

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El teatro dominicano se viste de gala este fin de semana con dos propuestas para el público dominicano para sumergirse en el drama profundo o revivir las historias a través del arte; las salas de la capital te esperan con producciones que están dando mucho de qué hablar.

Para los amantes del drama intenso, esta Rojo, una aclamada pieza, continúa su temporada en la Sala José de Jesús Ravelo del Teatro Nacional. La obra ofrece una mirada penetrante y visceral al mundo del arte, explorando los intensos conflictos creativos, el ego y las pasiones que se esconden detrás del lienzo de un artista. Una puesta en escena magistral que promete mantener al espectador al borde de su asiento.

El pilar de esta puesta en escena recae en el veterano actor Orestes Amador, quien asume el complejo y temperamental rol del pintor expresionista Mark Rothko. A su lado, el reconocido actor Shalim Ortiz regresa con fuerza al teatro local para encarnar a Ken, el joven asistente que desafiará las arraigadas convicciones artísticas de su maestro. Juntos sostienen un drama de texto limpio que exige la máxima entrega interpretativa.

Otra de las producciones más aplaudidas de la temporada regresa con funciones especiales este fin de semana: Mariposa de Acero, con su trama de corte histórico y social, rinde homenaje a la valentía y el legado de las Hermanas Mirabal. Con una propuesta escénica moderna, emotiva y musicalmente impactante, es la opción ideal para quienes buscan una experiencia teatral enriquecedora, cargada de memoria histórica e identidad dominicana.

Por su parte, el aclamado musical histórico despliega un masivo elenco que combina la actuación, el canto y el rap para honrar a las heroínas de Ojo de Agua. La carismática Nashla Bogaert encabeza el reparto interpretando a Minerva Mirabal, acompañada por la versátil Hony Estrella como Patria y la joven Coral González en la piel de María Teresa.

La emblemática artista Adalgisa Pantaleón aporta toda su veteranía para dar voz a Dedé Mirabal en su madurez, mientras que Diana Ramos asume la versión joven del mismo personaje. El elenco de soporte cuenta con figuras de la talla de Frank Ceara en el rol del dictador Rafael Leónidas Trujillo, la premiada Judith Rodríguez como Tomasina Cabral y el exponente urbano Nico Clínico, quien insufla energía contemporánea a la obra como Manolo Tavárez Justo.

Para los que disfrutan de un paseíto por el cine

¡Para los cinéfilos! La cartelera de este fin de semana llega cargada de grandes producciones, drama extremo y mucha comedia para todos los gustos. Si estás planeando tu visita a las salas de cine, estas son las películas más taquilleras y comentadas del momento que no te puedes perder.

Para los amantes de la tensión y la supervivencia, llega El corazón de la bestia (Heart of the Beast); este drama protagonizado por Brad Pitt sigue la historia de un veterano de guerra que busca refugio en Alaska junto a su fiel perro de combate. Tras sufrir un aparatoso accidente aéreo, ambos deberán emprender una carrera contrarreloj de 100 kilómetros a pie, enfrentándose a un clima implacable y a la naturaleza salvaje.

Para los fanáticos de la comedia, llega Coyote vs. Acme, mezclando animación con acción real. El icónico Wile E. Coyote decide poner fin a décadas de accidentes causados por los artefactos defectuosos de la corporación ACME y los lleva a la corte. Con la ayuda de un abogado con poca suerte (Will Forte), se enfrentará al poderoso representante de la empresa (John Cena). Una propuesta inteligente, nostálgica y sumamente divertida para todas las edades.

El director Adam Wingard trae una propuesta de terror titulada Onslaught, protagonizada por Adria Arjona; la trama sigue a una exfrancotiradora que debe recuperar sus instintos letales cuando un experimento militar sale mal. Un grupo de supersoldados genéticamente modificados escapa de un laboratorio secreto, amenazando la paz de su pueblo y obligándola a luchar con todo para proteger a su familia.

La Fábrica de Bodas es la nueva comedia dominicana que el director Francis "Indio" Disla lleva a las salas de cine. La trama sigue las peripecias de un hombre que, desesperado por evitar la deportación, recurre a un improvisado matrimonio por conveniencia. Los choques culturales y las situaciones absurdas garantizan una excelente noche de cine local. Esta película cuenta con la actriz y comediante Cheddy García y el reconocido artista Fausto Mata.