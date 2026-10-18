La modelo dominicana Andreína Martínez está en una competencia para obtener un puesto en la pasarela más famosa de lencería, Victoria’s Secret, pero para llegar al top tres de la importante franquicia, Martínez ha tenido un recorrido para colocarse las alas.

Nacida en Santiago de los Caballeros, ha construido una trayectoria marcada por la adaptación y la superación personal. A los 13 años emigró a Estados Unidos junto a su padre y su hermano, un periodo en el que debió afrontar la separación temporal de su madre y el proceso de integración en un nuevo país. Esta etapa familiar, enfocada en el acceso a la educación universitaria y en la búsqueda de mejores condiciones de vida, sentó las bases de sus aspiraciones profesionales, según comunicó la modelo en una entrevista para la revista Mercado.

Posteriormente, Martínez incursionó en las plataformas internacionales de belleza al ser coronada Miss República Dominicana Universo 2021 y obtener el puesto de segunda finalista en el certamen Miss Universo 2022. Esta proyección inicial le permitió desarrollar la experiencia técnica y escénica que más tarde impulsaría sus propósitos de impacto personal, entre los cuales contempla la estabilidad económica de su familia y el retiro laboral de su padre.

Un casting masivo y el avance en el reality Angels Among Us

En mayo de 2025, la modelo formalizó su postulación al casting abierto convocado por la firma Victoria’s Secret, una convocatoria global que reunió a más de 100,000 aspirantes. Tras superar las etapas preliminares, Martínez fue seleccionada como la única participante latina dentro del grupo de 10 finalistas que protagonizó la docuserie Angels Among Us, producción a cargo de Boardwalk Pictures y dirigida por Nadia Hallgren.

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El desarrollo de la competencia fue transmitido de manera periódica a través de YouTube a partir del mes de octubre. Durante las evaluaciones, el director creativo de la firma, Adam Selman, destacó el desempeño de la dominicana en la pasarela, su desenvolvimiento escénico con los accesorios emblemáticos de la marca y la seguridad demostrada en las sesiones fotográficas. Con el avance de los episodios, Martínez superó las pruebas de vestuario y la deliberación del jurado hasta posicionarse entre las tres finalistas de la contienda.

La recta final y la definición del certamen en Los Ángeles

El proceso de selección culmina este domingo 18 de octubre en la ciudad de Los Ángeles, California, en el marco del espectáculo anual de la empresa de lencería. Durante la presentación, transmitida a través de las plataformas digitales de la marca, se revelará la ganadora definitiva entre la terna de finalistas.

La participante elegida obtendrá un contrato exclusivo de representación con la agencia IMG Models y se incorporará oficialmente a la plantilla de modelos conocidas como “Ángeles”, asegurando su participación en el desfile de la firma programado para el año 2026. De ser elegida, Martínez se convertiría en la primera modelo dominicana en ostentar esta distinción corporativa dentro de la industria de la moda internacional.

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