Laura Pausini estuvo anoche en el Estadio Quisqueya disfrutando el concierto de Ed Sheeran. La cantante italiana, que esta noche se presenta en el Óvalo de la Feria Ganadera, lo confirmó a través de sus historias de Instagram: publicó un video desde el show con el mensaje "We love Ed" y luego se fotografió junto al propio Sheeran al finalizar la noche.

Menos de 24 horas después, es ella quien sube al escenario. Y lo hace con una carga histórica: la última vez que Pausini se presentó en República Dominicana fue en 2012, durante su Inédito World Tour. Han pasado 14 años.

El regreso de Laura Pausini a RD: sus fans esperaron más de una década

La noticia del concierto, anunciada en marzo de 2026, desató una reacción inmediata: las entradas se agotaron en tiempo récord, según confirmó la productora SD Concerts. Para miles de seguidores dominicanos que la siguieron durante años desde la distancia, esta noche es, sencillamente, una deuda saldada.

Pausini llega con su gira "Yo Canto World Tour", un espectáculo que repasa más de tres décadas de carrera, desde sus primeros éxitos en italiano hasta los grandes temas en español que la convirtieron en un fenómeno en América Latina. Se fue, Quiero decirte que te amo, Entre tú y mil mares y La soledad son algunos de los himnos que esta noche resonarán en el Óvalo.

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Un fin de semana que Santo Domingo no olvidará

Que dos artistas de la talla de Ed Sheeran y Laura Pausini se presenten en la misma ciudad con apenas 24 horas de diferencia no es algo que ocurra todos los días, ni todos los años. Santo Domingo vivió este fin de semana un hito cultural que difícilmente se repita en el corto plazo.

Sheeran debutó el sábado con su Loop Tour en el Quisqueya repleto, con más de 15,000 personas. Pausini lo disfrutó desde adentro, cantó, se emocionó y se fue con una foto de recuerdo. Esta noche cierra el ciclo, con el peso de 14 años de ausencia y la certeza de que sus fans dominicanos no han olvidado ni una sola de sus canciones.

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Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más