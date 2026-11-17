La nueva adaptación de Harry Potter, producida por HBO, tiene previsto su estreno para el próximo 25 de diciembre. Sin embargo, antes de llegar a la pantalla, sus primeros adelantos ya han generado conversaciones y opiniones encontradas entre los seguidores de la saga en redes sociales como X e Instagram.

Las siete novelas escritas por J.K. Rowling conquistaron lectores en distintos países y dieron origen a una franquicia cinematográfica que comenzó en 2001 con Harry Potter y la piedra filosofal. Ahora, 25 años después, la historia regresa en formato de serie, con nuevos actores y una producción que promete explorar con mayor profundidad el universo mágico de Hogwarts.

Los tráileres, pósteres y primeras imágenes del elenco han despertado tanto entusiasmo como cuestionamientos. Mientras algunos seguidores esperan reencontrarse con los personajes que marcaron su infancia, otros comparan las nuevas interpretaciones con las de Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint, protagonistas de las películas originales.

Actores Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint. Instagram.

Uno de los argumentos que se repite en las discusiones es si la nueva producción conseguirá conectar con quienes crecieron viendo las películas o si está pensada principalmente para una generación que descubrirá por primera vez la historia de Harry, Ron y Hermione.

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El creador de contenido Jacobo Wong abordó esta discusión en X, donde señaló que los primeros adelantos no parecen convencer a algunos seguidores originales. También planteó si las críticas podrían anticipar un fracaso de la producción o si responden a la dificultad de algunos adultos para aceptar una versión distinta de la historia con la que crecieron.

Las críticas a la producción

Las opiniones también se han concentrado en la apariencia visual de la serie. La usuaria Meredith Gay comentó en X que había observado numerosas críticas hacia una de las escenas, especialmente por su aspecto "barato" y por las sospechas de algunos espectadores sobre un posible uso de inteligencia artificial.

En su publicación también señaló que algunas marcas se habían sumado a las conversaciones y bromas que surgieron alrededor de las imágenes.

El debate tomó mayor fuerza con la publicación de un nuevo adelanto en el canal de YouTube de HBO Max Latinoamérica. El fragmento, difundido el pasado 15 de noviembre, muestra el primer banquete de Harry en Hogwarts, una de las escenas más reconocibles de La piedra filosofal.

Durante el encuentro, los estudiantes reciben al director Albus Dumbledore, interpretado por John Lithgow, mientras Harry, Ron y sus compañeros participan de la celebración en el Gran Comedor. El clip también presenta una conversación entre Dumbledore y la profesora Minerva McGonagall, interpretada por Janet McTeer, sobre el joven mago.

Una oportunidad para ampliar la historia

No todas las reacciones han sido críticas. Algunos seguidores consideran que la adaptación televisiva puede ofrecer una perspectiva más amplia de acontecimientos que tuvieron poco espacio en las películas o que no fueron desarrollados desde otros puntos de vista en los libros.

La usuaria @LaRavenclaw destacó precisamente la conversación entre Dumbledore y McGonagall. En YouTube escribió que ese breve intercambio ofrece un mejor ejemplo de cómo la serie podría ampliar la perspectiva de los acontecimientos alrededor de Harry, más allá de lo que mostraron las novelas y las anteriores adaptaciones cinematográficas.

Esta expectativa está relacionada con las posibilidades del formato televisivo. A diferencia de las películas, una serie permite distribuir la historia en varios episodios y dedicar más tiempo a personajes, conversaciones y situaciones que en la pantalla grande tuvieron un desarrollo limitado.

La primera temporada, titulada Harry Potter y la piedra filosofal, tendrá ocho episodios y contará con Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley. La producción llegará a HBO y estará disponible en HBO Max a partir del 25 de diciembre de 2026.