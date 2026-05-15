Los comunicadores Joseph Cáceres y Jesús Nova pidieron disculpas públicas a la sociedad dominicana y al gremio de la comunicación luego del tenso enfrentamiento que protagonizaron el pasado lunes 11 de mayo durante la grabación de un programa de televisión.

En un comunicado conjunto difundido esta semana, ambos reconocieron que lo ocurrido no estuvo a la altura de los valores que debe encarnar el periodismo, y se comprometieron formalmente a no agredirse ni recurrir a mecanismos legales entre sí.

El incidente que encendió las redes

El altercado se produjo durante la grabación de un programa especial en homenaje a los 37 años de trayectoria de la artista Chabelly y su orquesta. Según reportaron varios medios dominicanos al día siguiente, la discusión se inició cuando Nova cuestionó públicamente la falta de reconocimiento hacia la cantante y lanzó críticas generalizadas contra sectores de la comunicación y el entretenimiento del país.

"¿Cuándo en este país le van a dar su lugar a Chabelly? Porque este es un país de hipócritas y de un grupo de gente que hace comunicación por lo que le paguen, no por lo que creen", dijo Nova en cámara, según recogió el portal Café Diario.

Las palabras de Nova fueron interpretadas por Cáceres —miembro activo de la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), organizadora de los Premios Soberano— como un ataque directo al gremio. La reacción fue inmediata: la discusión escaló hasta el punto en que ambos llegaron a estrujarse físicamente frente a las cámaras. El video del incidente circuló rápidamente en redes sociales y generó una ola de reacciones en el ambiente mediático y artístico del país.

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El comunicado: disculpas, compromisos y un mensaje al gremio

Días después del episodio, Cáceres y Nova optaron por una salida conjunta. En el comunicado, ambos reconocen que lo sucedido "no se corresponde con los niveles de respeto, prudencia y responsabilidad que deben caracterizar el ejercicio de la comunicación pública".

Los compromisos asumidos

El texto va más allá de las disculpas protocolares. Los comunicadores se comprometieron a:

No agredirse de forma verbal, escrita, física ni de ninguna otra índole.

de forma verbal, escrita, física ni de ninguna otra índole. Respetar mutuamente sus nombres y trayectorias, tanto en lo profesional como en lo personal.

sus nombres y trayectorias, tanto en lo profesional como en lo personal. No recurrir a mecanismos legales ni de otra índole para dirimir sus diferencias.

ni de otra índole para dirimir sus diferencias. Tratar cualquier discrepancia futura "desde el respeto, la moderación y con los canales adecuados de diálogo".

Las disculpas se extendieron a "la sociedad dominicana, los televidentes, los colegas comunicadores, los artistas, productores, técnicos y demás personas que pudieron sentirse afectadas, preocupadas o decepcionadas".

Tensiones en el gremio

El episodio puso en evidencia las tensiones que subyacen en el ambiente de la crónica de espectáculos dominicana, un espacio donde las disputas por reconocimiento, influencia y criterio editorial suelen procesarse en voz alta —y a veces, como quedó demostrado, frente a las cámaras.

El propio comunicado lo reconoce con cierta solemnidad: "La comunicación social debe contribuir a la convivencia, al debate responsable y al fortalecimiento de una cultura pública basada en la dignidad de las personas".

La pregunta que queda flotando en el ambiente es si un comunicado, por bien redactado que esté, alcanza para reparar el daño simbólico que genera ver a dos figuras del periodismo cultural al borde de los golpes en un set de televisión.

Quiénes son

Joseph Cáceres y Jesús Nova.

Joseph Cáceres es comunicador y cronista de arte, vinculado a Acroarte y con una trayectoria reconocida en la cobertura del espectáculo dominicano. Jesús Nova es también comunicador y figura del entretenimiento, con presencia en televisión y plataformas digitales. Ambos son voces habituales en el ecosistema mediático que rodea a los Premios Soberano y la industria cultural del país.

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