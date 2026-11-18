La Junta Central Electoral ha tenido éxitos en su advertencia a los partidos políticos para evitar una campaña electoral prematura.

Los partidos se justifican en los procesos internos que mantienen, de preselección de candidaturas con miras al proceso electoral del 2028, y en la reorganización de sus estructuras partidarias.

Sin embargo, todo luce detenido, como si llevara encima una carga muy pesada, y el debate conceptual sobre el sendero que debe trillar el país, previo a cualquier campaña electoral intenso, no da pie a perfilar posturas plausibles en el ambiente político y electoral.

Los partidos políticos tienen sus procesos internos, se debate sobre las posibilidades y los ánimos se despiertan cuando se publica alguna encuesta de preferencia electoral temprana. Y todos los estudios dicen lo mismo, que reflejan el resultado del momento en que se aplicó el cuestionario a los que respondieron las preguntas.

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El PRM, el partido en el poder, es el que tiene más actividades, porque siempre aparece en primer lugar en los sondeos de opinión, y porque recientemente el presidente Luis Abinader asumió la presidencia de esa organización.

El ministro de Turismo, David Collado, ha sido un activo promotor de aspiraciones presidenciales, cuenta con respaldo económico y político y las encuestas predicen sus grandes simpatías electorales. Pero él no ha anunciado sus aspiraciones ¿Tendría que hacerlo? No parece, y más cuando las adhesiones de dirigentes del PRM, ministros y directores gubernamentales se adhieren a su proyecto, y esos apoyos resultan más que ostensibles.

La pasada semana la vicepresidenta Raquel Peña anunció que aspira a la postulación, pero lo hizo desde una trinchera de denuncias y poniendo de relieve una campaña negativa contra su figura.

Carolina Mejía, la alcaldesa del Distrito Nacional, está muy activa y realiza grandes concentraciones de apoyo, como si no le preocupara la prohibición de la JCE ni las sanciones que pudieran derivarse de esos actos, registrados y documentados en la carpeta que mantiene el organismo electoral abierta.

Fuerza del Pueblo, el principal partido opositor, tiene a Leonel Fernández como su más valioso activo. La pasada semana estuvo en el Almuerzo del Grupo Corripio, y lo más relevante en el diálogo de más de tres horas fue que dijo que pecó de ingenuidad en sus 12 años de gobierno, y en muchas decisiones que se adoptaron y se le atribuyeron a él fueron responsabilidad de personas de su confianza en personas, de las que ingenuamente dependía.

En esa organización hay mucho potencial, pero las nuevas generaciones se expresan y se les entiende como prematuras, que requieren conocimientos, experiencias de Estado, partiendo del criterio de que los políticos se extienden en su ejercicio por casi 100 años, como Balaguer y Bosch. Leonel Fernández, cuando alcanzó la presidencia en 1996 tenía 41 años, y era un joven sin ejercicio en el Estado, ni en el Congreso. Apenas conocía los tribunales donde litigaba como abogado.

El PLD es otro caso de deterioro de una organización política poderosa, que pierde bríos y que se conforma con una presidencia de experiencia, pero que carece de la fuerza y el dinamismo que los nuevos tiempos demandan.

Quiérase o no, el ejercicio de la política tiene sustento en planteamientos antiquísimos, pero que se modifican con el tiempo. Y los nuevos tiempos, las redes sociales, las nuevas formas de comunicación han cambiado muchos paradigmas y han establecido las bases de un nuevo discurso, de una nueva forma de atraer el voto y la simpatía. Soez y superficial, generalmente, pero la política de hoy apena a los que la ejercieron con valores y razones fundadas en las generaciones anteriores.

La campaña electoral para el 2028 no comienza, pero es una muestra de la institucionalidad, de la fuerza que pudiera tener la JCE y la aplicación de los principios y valores que sancionan la campaña a destiempo y el abuso de los recursos públicos. El compromiso es seguir observando.