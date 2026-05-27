La enciclíca Magnifica Humanitas, firmada por el papa León XIV en este mes de mayo de 2026 llega ciento treinta y cinco años después de que León XIII sacudiera al mundo con Rerum Novarum. No porque la Iglesia católica tenga respuestas técnicas sobre algoritmos o modelos de lenguaje. El propio Pontífice, que está licenciado en ciencias exactas, lo reconoce con honestidad y transparencia: «No poseemos respuestas técnicas, ni pretendemos sustituir a quienes tienen la experiencia». Lo que sí posee, y lo que el documento despliega con rigor y valentía, es una sabiduría sobre la condición humana que los ingenieros de Silicon Valley, los estrategas del Pentágono y los legisladores de medio mundo parecen haber olvidado por completo.

La encíclica llega en un momento en que la inteligencia artificial ya no es una promesa de laboratorio: es una realidad que decide quién accede a un crédito, quién es señalado como sospechoso por un sistema de vigilancia, quién muere en un campo de batalla por decisión de un algoritmo. Frente a esa realidad, el silencio cómplice de los poderes públicos y la autoregulación voluntaria de las corporaciones han demostrado ser, sencillamente, insuficientes.

León XIV lo nombra sin eufemismos: «Quien controla la IA impondrá su visión moral». Es una frase que debería estar colgada en cada cámara de senadores o lores del mundo.

Magnifica Humanitas no es un alegato ludita ni una condena de la tecnología. Es, en rigor, un llamado a la responsabilidad política y colectiva sobre una herramienta que, como la energía nuclear en su momento, puede servir al bien común o convertirse en instrumento de dominación. El paralelismo no es retórico: es una advertencia geopolítica de primera magnitud.

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El Papa tiene razón en tres frentes que merecen atención urgente.

Primero, la guerra. La encíclica declara obsoleta la teoría de la «guerra justa» cuando se aplica a sistemas de armas autónomas que toman decisiones letales sin control humano efectivo. No es un pacifismo ingenuo: es una exigencia de responsabilidad. Cuando una decisión de atacar se vuelve opaca y automatizada, la cadena de rendición de cuentas se rompe. Nadie responde. Las víctimas quedan sin justicia. Que el vicepresidente Vance y el secretario Hegseth hayan intentado justificar los ataques a Irán apelando precisamente a esa teoría que León XIV acaba de desmantelar dice mucho sobre la urgencia del debate.

Segundo, la explotación invisible. Detrás de la interfaz limpia de los asistentes de IA hay una cadena de trabajo precario, minería destructiva y moderación de contenidos traumáticos realizada por personas en condiciones de semi-esclavitud. La encíclica lo nombra con una claridad inédita: «Si una tecnología promete emancipación, pero produce nuevas formas de subordinación global, contradice el principio fundamental de la dignidad de la persona». Los países del Sur Global, entre ellos los del Caribe y América Latina, son proveedores de minerales críticos y mano de obra barata para esta revolución tecnológica. Beneficiarse de sus recursos sin garantizarles participación en las decisiones es una forma de colonialismo que el documento denuncia sin ambages.

Tercero, la concentración de poder. La encíclica advierte que «la propiedad de los datos no puede dejarse únicamente en manos privadas». Es una posición que choca frontalmente con el modelo de negocio de las grandes plataformas y con la deriva de gobiernos que subcontratan funciones públicas esenciales a corporaciones sin supervisión democrática. La IA no puede ser un asunto de unos pocos accionistas: sus consecuencias son de todos.

La descripción que hacemos en este editorial prescriptivo desde Acento.com.do no puede quedarse en el diagnóstico. Magnifica Humanitas ofrece principios; corresponde a los gobiernos y las sociedades traducirlos en políticas concretas. Hay tres imperativos que no admiten dilación: Legislar con urgencia y sin captura corporativa, prohibir los sistemas de armas autónomas letales y garantizar soberanía digital para el Sur Global.

Hay un párrafo de Magnifica Humanitas que merece mención aparte. León XIV pide perdón, en nombre de la Iglesia, por la complicidad histórica de algunos papas con la esclavitud. Es un gesto de honestidad institucional poco común en cualquier organización, religiosa o secular. Y tiene una lógica interna poderosa: quien denuncia las nuevas formas de esclavitud digital debe ser capaz de reconocer las antiguas. La coherencia moral no es un lujo; es el único fundamento desde el que se puede hablar con autoridad.

La encíclica cierra con una invitación a la esperanza. León XIV confía en que la humanidad —«magnífica y herida»— tiene la capacidad de reaccionar. Esa confianza es admirable. Pero la esperanza sin acción política es una forma elegante de resignación, y ya ese proceder eclesial ha quedado en la historia.

Los gobiernos, los organismos internacionales, las empresas tecnológicas y la sociedad civil tienen ahora sobre la mesa un documento que articula con precisión los riesgos y los principios para enfrentarlos. Ignorarlo sería, para usar la categoría que el propio texto invoca, una nueva forma de «banalidad del mal»: la indiferencia organizada ante un peligro que ya está aquí.

Magnifica Humanitas no pide fe. Pide responsabilidad. Y eso, en este momento de la historia, es exactamente lo que el mundo necesita escuchar.