La muerte de Julio Sánchez Mariñez es un golpe fuerte contra la universidad INTEC, en la que fungía como rector, ratificado por la Junta de Regentes en 2023.

El sistema de educación superior se enluta con este deceso, a destiempo, porque Julio Sánchez Mariñez fue un trabajador tenaz, intenso, profundo y creativo de los modelos de enseñanza en la República Dominicana.

Antes de asumir la rectoría en INTEC, había sido rector del Instituto de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU), la universidad estatal de formación de maestros, y allí dejó también huellas que permanecen y serán siempre recordadas.

Rosalina Perdomo, la presidenta de la Junta de Regentes de INTEC, ha escrito sobre el deceso de Julio Sánchez Mariñez lo siguiente:

La comunidad inteciana vive por primera vez en sus 52 años de historia la muerte de su líder y máxima figura institucional en ejercicio. Sánchez Maríñez asumió la Rectoría en 2021, siendo ratificado en 2023. Fue un ser humano excepcional, un académico brillante y apasionado, que entregó su alma a nuestra universidad y trabajó incansablemente por elevar la calidad y el impacto de nuestra institución.

Su legado forma parte de nuestra historia. Hoy nos enluta su partida, y nos unimos con respeto y cariño a su esposa, hijos e hijas, nietos y familia extendida, a sus amigos, equipo directivo, colaboradores, docentes, estudiantes y a toda la comunidad inteciana, así como a los sectores de la sociedad dominicana con los que mantuvo un lazo sincero y activo desde su rol de Rector.

Julio se formó en la UASD, en psicología, pero continuó sus estudios en otras áreas en el exterior. Su hoja de vida profesional lo acredita como un hombre íntegro y de gran voluntad innovadora en cualquiera de los desafíos que tuviera.

La biografía que se ha distribuido suya, por parte de Intec, indica que tuvo una amplia experiencia en gestión educativa como director de secundaria del Colegio Dominicano De La Salle; secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES); y asistente de investigación y de enseñanza (teaching and research assistant) de importantes profesores de las Escuelas de Negocios y de Sociología de la State University of New York, en Albany. Entre los años 2013 y 2020 se desempeñó como Rector del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU).

También fue Gerente de Programa del Componente de Desarrollo Gerencial y de Recursos Humanos de CARIFORUM (1996-1997), Director técnico del Programa de Apoyo a la Reforma y Modernización del Poder Ejecutivo (Pro-Reforma) del Banco Interamericano de Desarrollo (2006) y también tuvo experiencia en el sector privado como Vicepresidente de Recursos Humanos (1992) y Vicepresidente de Apoyos e Infraestructura (1995) en el Banco BHD y presidente de la empresa Consultrain (1997-2008).

Como docente, fue director de los Programas de Administración de Empresas y Mercadeo de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y Profesor de Teoría Organizacional en el Postgrado en Gobierno y Políticas Públicas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) (2002).

En el INTEC fue vicerrector de Investigación y Vinculación (2008-2013); Decano del Área de Negocios (1994-1995); Director ejecutivo de Educación Permanente y Divulgación Científica (1985-1986), e impartió docencia en programas de grado y postgrado tanto en el Área de Ciencias Sociales y Humanidades como del Área de Economía y Negocios.

Julio Sánchez Mariñez nació y vivió una gran parte de su vida en la ciudad colonial, y de joven fue de los que vivió la experiencia de la revolución de abril, en la llamada zona constitucionalista. Se integró a los Comités Revolucionarios Camilo Torres, y trabajó políticamente por la causa de la justicia, la equidad y la distribución colectiva de la riqueza nacional. Escribió su “opera prima”, como denominó su libro, sencillo, tierno y memorístico, "Relatos para pasar el rato”, que nunca pretendió llamarle cuentos. Un libro dulce, hermoso, lleno de buenísimas historias, digno de ser conocido por la gran mayoría de quienes compartieron con él y disfrutaron de su sabiduría y su amistad. Paz a su alma, y abrazo solidario con sus hijos e hijas, y con toda su familia.