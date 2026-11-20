El gobierno del presidente Luis Abinader acaba de proponer un aumento del déficit fiscal proyectado para el presente año, y pasar de un 3.24 % del Producto Interno Bruto al 4.2 %, lo que representa un aumento casi 400 mil millones de pesos. La petición se hizo en la propuesta de una segunda modificación del presupuesto general del Estado, presentado al Congreso Nacional en este mes de noviembre.

Se trata de un dato muy doloroso, que rompe con la ley de Responsabilidad Fiscal, la número 35-24, y que de hecho la propuesta oficial sugiere suspender esa ley hasta el 31 de diciembre del 2026. Todos sabemos que la administración se ufanó muy temprano de la aprobación y puesta en vigencia de esta ley, que establece límites al crecimiento del gasto público y una meta de reducción de la deuda. Sin embargo, hay una precisión importante: la ley no establece un porcentaje máximo de déficit fiscal respecto al PIB.

Evidentemente, el problema que está teniendo el gobierno es una disminución considerable de las recaudaciones fiscales. ¿Qué ha pasado con los recaudos del gobierno en los últimos meses? ¿Las recaudaciones por importaciones se han reducido? Parece que sí, como resultados de conflictos internacionales, las tensiones entre países, la guerra arancelaria iniciada por el gobierno de Donald Trump, mientras que las recaudaciones internas parece que no han cumplido las expectativas.

Rápidamente el ministro de Hacienda, Magín Díaz, ha dicho que las autoridades se proponen aumentar la inversión de capital, que es esencial para el crecimiento económico. En el documento entregado dice que el gobierno aumentará la inversión pública de RD$ 215,000 millones a RD$ 230,000 millones. Es decir, otros 15,000 millones adicionales a los contemplados, con el propósito de mantener el dinamismo económico y contrarrestar una menor inversión de capital por el entorno internacional.

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La propuesta, presentada en el Palacio Nacional, autoriza emisiones de deuda de hasta RD$ 477,435 millones, proyecta una deuda pública en torno al 46.6 % del PIB al cierre del año y plantea cubrir más del 60 % del financiamiento adicional con disponibilidades de recursos acumulados.

Se prevé, con las medidas anunciadas, un crecimiento del PIB del 4.6 %, inflación del 5 %, reservas de US$ 15,000 millones y una reciente mejora en la calificación crediticia por Fitch Ratings. Magín Díaz dijo que el gobierno ha cumplido con las promesas y proyecciones realizadas a principios de este año.

"Hay estabilidad macro, fiscal y social, ese lo hemos cumplido. Amortiguar el aumento de los precios internacionales en los precios locales lo hemos cumplido, estamos cumpliendo", dijo, y sostuvo que la estabilidad es un punto esencial para la inversión extranjera y el crecimiento económico sostenido.

Los combustibles han sido y siguen siendo el gran dolor de cabeza del gobierno dominicano. Los altos precios de los combustibles, los altísimos subsidios que se mantienen en este ámbito son también lesivos, y habría que buscar la manera de terminar con el modelo de que el gobierno asuma los altos precios. El monto sigue siendo muy alto.

Lo que ha dicho el gobierno es que el subsidio semanal ha promediado más de RD$ 1,400 millones, con montos que han fluctuado entre RD$ 900 millones y RD$ 1,800 millones. Es mucho.

Corresponde que el gobierno revise lo que está ocurriendo con las recaudaciones. Las trabas burocráticas que se han establecido para impulsar la transparencia han sido también parte de la poca inversión pública de capital. Estos temas son delicados y deberían ser atendidos con diligencia, con prontitud, con la idea de que la ley de responsabilidad fiscal siga vigente y que las inversiones de capital en los sectores esenciales sean ejecutadas, para beneficios de los menos favorecidos. Esa es la función del gobierno, y hay que llevarla adelante, pese a los problemas internacionales y las trabas burocráticas.