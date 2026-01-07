Este miércoles se conmemora el Día del Poder Judicial, uno de los estandartes del Estado de derecho en República Dominicana, y garantía de solvencia y equidad en los conflictos de intereses que cotidianamente se generan como consecuencia de la búsqueda de desarrollo público y privado, y como parte de una intensa actividad creativa y formativa de instituciones, empresas y generaciones.

Los actos conmemorativos del Día del Poder Judicial iniciarán con una audiencia solemne, donde el juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina, pronunciará el discurso central, para destacar -como cada año- los logros alcanzados para una justicia oportuna, accesible y transparente; así como los desafíos a enfrentar por este poder del Estado en el porvenir.

El acto contará con la presencia del presidente de la República, Luis Abinader, los integrantes del Pleno del alto tribunal, así como jueces, juezas y representantes de la comunidad jurídica, así como representantes del poder legislativo y otras instancias públicas y privadas, al igual que representaciones internacionales.

La conmemoración del Día del Poder Judicial se realiza cuando acaba de asumir, como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, don Jorge Subero Isa, un hombre del derecho y de la transparencia, que ha tenido una impronta excelente en su desempeño profesional. También se celebra cuando el presidente de la República acaba de designar al ministro de Justicia del gobierno, organismo que se añade como órgano de planificación, dirección, coordinación y ejecución de las atribuciones delegadas por la Constitución y las leyes al Poder Ejecutivo para la colaboración funcional y administrativa al Sistema de Justicia, la representación judicial y extrajudicial del Estado y la Administración Pública y la coordinación del Sistema Nacional de Derechos Humanos y el Sistema Penitenciario y Correccional.

El Ministerio Público se despoja de la administración del sistema carcelario, y se fortalecen los mecanismos de coordinación entre el Poder Ejecutivo y los demás poderes responsables de la persecución y sanción de los delitos y crímenes, así como de la aplicación de la política criminal del Estado.

Son muchos los desafíos que el Poder Judicial tiene por delante. Sabemos que hay avances significativos en la aplicación de modernos métodos digitales para agilizar la justicia, y que la mora judicial ha sido una gran preocupación que ha ido siendo eliminada en el más alto nivel. También sabemos que hay avances en materia de transparencia, pero quedan pendientes bolsones oscuros, con decisiones medalaganarias o interesadas y adheridas a intereses extrajudiciales, que todavía se cuelan y que afectan la equidad y la independencia del poder judicial.

Contamos con que esta conmemoración sea un momento para fortalecer los esfuerzos de trabajo conjunto, hermanados y equilibrados entre los poderes del Estado y las ansias de justicia independiente, equilibrada y racional en los conflictos que dirime la sociedad, y que en particular lacras como la corrupción sigan encontrado un muro de contención en todos los estamentos del poder judicial.