“La economía debe estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía”. La frase, sencilla y contundente, fue pronunciada por el papa León XIV en su encuentro con el presidente argentino Javier Milei.

El líder del catolicismo denuncia una dura realidad que se ha normalizado en buena parte del debate público y de las decisiones de gobierno, no solo en Argentina.

Durante décadas, la ortodoxia económica ha presentado como inapelables una serie de dogmas: el equilibrio fiscal por encima de casi cualquier otra consideración, la reducción del gasto social como sinónimo de responsabilidad, la liberalización extrema de la economía como camino inevitable hacia la eficiencia.

Cuando estas recetas se aplican de manera mecánica, sin atender a sus consecuencias humanas, dejan de ser herramientas y se convierten en dogmas.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El producto interno bruto puede crecer mientras se deterioran la salud mental, la cohesión familiar, la dignidad del trabajo o la esperanza de los jóvenes. Las cifras cuadran; las vidas, no.

Las decisiones económicas deben medirse no solo por su eficiencia técnica, sino por su impacto en la dignidad humana.

La experiencia reciente ofrece ejemplos elocuentes. Políticas de austeridad rigurosa han logrado, en ciertos casos, estabilizar cuentas públicas, pero a costa de recortes en sanidad, educación y protección social que han empujado a sectores enteros de la población hacia la precariedad.

Las reformas laborales diseñadas exclusivamente para ganar competitividad han cambiado la estabilidad laboral por empleos temporales y mal pagados, llevando a millones de familias a vivir en la precariedad y en la incertidumbre.

La lógica del máximo rendimiento a corto plazo ha venido a justificar la degradación ambiental y la exclusión de quienes no logran adaptarse al ritmo impuesto por la ambición desmedida.

El llamado del papa León XIV no es un rechazo al mercado. Es una exigencia moral. Las decisiones económicas deben medirse no solo por su eficiencia técnica, sino por su impacto en la dignidad humana.

Un sistema que produce riqueza mientras genera exclusión masiva, ansiedad crónica o desesperanza no puede considerarse exitoso, por más que gobernantes y funcionarios saquen a relucir cifras e indicadores.