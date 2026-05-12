La Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona) y Equifax formalizaron una alianza estratégica orientada a fortalecer la competitividad de las empresas que operan bajo el régimen de zonas francas en República Dominicana.

El convenio facilitará a las compañías afiliadas a Adozona el acceso preferencial a soluciones de inteligencia de negocios, análisis de datos y tecnología crediticia desarrolladas por Equifax, empresa global especializada en datos, analítica y tecnología.

A través de esta colaboración, las empresas podrán optimizar sus procesos de evaluación crediticia, reducir riesgos y agilizar la incorporación de nuevos clientes mediante herramientas respaldadas por datos y analítica avanzada.

Christian Del Rosario Santana y Claudia Pellerano.

Soluciones para gestión de riesgos y decisiones financieras

Como parte del acuerdo, Equifax pondrá a disposición de las empresas miembros soluciones enfocadas en acelerar y fortalecer la toma de decisiones crediticias, utilizando tecnología en la nube, datos diferenciados y modelos analíticos.

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La iniciativa también incluye programas de educación financiera y acceso a la plataforma MiData, con talleres y herramientas dirigidas a mejorar la salud financiera de los colaboradores de las empresas del sector.

Christian Del Rosario Santana, gerente general de Equifax Dominicana, destacó que el convenio busca aportar mayor agilidad y capacidad de gestión a las empresas de zonas francas.

“Al proveer nuestras soluciones líderes en datos y analítica con condiciones especiales, estamos empoderando a estas empresas para que mitiguen riesgos y operen con mayor agilidad, reforzando su posición en el mercado global”, expresó.

Sectores beneficiados

De su lado, la presidenta de Adozona, Claudia Pellerano, señaló que la incorporación de Equifax como aliado estratégico responde a necesidades identificadas en los distintos clústeres que agrupa la asociación.

“Acceder a tecnología de vanguardia en gestión de riesgos es fundamental para la sostenibilidad y expansión de nuestras empresas miembros”, afirmó.

Entre los sectores que podrán beneficiarse de esta alianza figuran logística, dispositivos médicos, electrónica, textil, contact center y cigarros.

El acuerdo tendrá carácter exclusivo para las empresas afiliadas a Adozona, convirtiendo la membresía en un canal de acceso preferencial a herramientas de inteligencia empresarial y soluciones financieras de alcance global.

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