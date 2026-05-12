La revista financiera internacional The Banker reconoció a Banreservas como el banco número uno de República Dominicana en 2026, tras evaluar indicadores relacionados con capitalización, liquidez, rentabilidad y tamaño de activos.

Además de liderar el sistema financiero dominicano, la entidad fue posicionada como el banco con mayor liquidez del país y escaló al cuarto lugar entre los 30 bancos más grandes del Caribe, avanzando una posición respecto al ranking del año anterior.

La publicación también ubicó a Banreservas en el quinto puesto entre las entidades financieras con mayor liquidez de toda la región caribeña.

Reconocimiento a la solidez y desempeño financiero

El presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, atribuyó estos resultados al desempeño financiero de la institución y a su estrategia de apoyo a los sectores productivos nacionales.

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“Como principal banco del sistema financiero nacional, estamos conscientes de nuestro rol en el desarrollo de la economía dominicana y en el bienestar de la población”, expresó.

Aguilera afirmó además que los reconocimientos consolidan a Banreservas como una referencia bancaria tanto en República Dominicana como en el Caribe.

Los indicadores evaluados por The Banker

Para elaborar el ranking, The Banker analizó variables como el capital básico, utilizado para medir la fortaleza financiera y estabilidad de las entidades bancarias.

La evaluación también tomó en cuenta:

Total de activos

Participación de mercado

Rentabilidad

Retorno sobre capital

Retorno sobre activos

Según la publicación, estos indicadores reflejan la escala operativa y capacidad financiera de los bancos evaluados.

Premios internacionales acumulados en 2025

Los reconocimientos otorgados por The Banker se suman a otros premios internacionales recibidos por Banreservas durante 2025.

La revista Euromoney distinguió a la entidad como:

Mejor Banco Digital de República Dominicana

Mejor Banco de América Latina en Responsabilidad Social y Corporativa

Mejor Banco de República Dominicana

Mejor Banco para Pymes del Caribe y de República Dominicana

Asimismo, LatinFinance reconoció a Banreservas como Banco del Año en República Dominicana y Mejor Banco para Pymes de América Latina y el Caribe.

Por su parte, Global Finance premió a la institución como Mejor Proveedor de Financiamiento de Comercio Exterior en el Caribe y República Dominicana, además de Mejor Proveedor de Cadena de Suministro de la región.

En tanto, World Finance distinguió a Banreservas como Mejor Grupo Bancario, Mejor Banco Comercial y Retail, y Mejor Banco en Gobierno Corporativo.

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