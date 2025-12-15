La bolsa de Nueva York cerró a la baja este lunes, entre la prudencia por la expectativa de los nuevos datos de empleo en Estados Unidos y el desinterés por ciertos títulos tecnológicos relacionados con la inteligencia artificial (IA).

El índice Dow Jones cedió un 0,09%, el tecnológico Nasdaq cayó un 0,59% y el ampliado S&P 500 perdió un 0,16%. después de que todos ellos abrieron al alza.

El viernes, los tres principales índices bursátiles cayeron, ya que las acciones tecnológicas se mantuvieron bajo presión por el temor a una burbuja de inteligencia artificial.

La Reserva Federal vinculó su recorte de tipos de interés el miércoles pasado a la preocupación por la creciente debilidad del mercado laboral, y este panorama se aclarará cuando la Oficina de Estadísticas Laborales publique mañana los datos de empleo de noviembre.

También se esperan para el martes los datos de ventas minoristas de octubre y los niveles de inventarios empresariales de septiembre, que pueden ofrecer una visión más detallada de la demanda de los consumidores.

Odio al sector de la IA

"Parece que todo el mundo odia el sector de la IA en este momento. No hay duda", declara CNBC el experto David Wagner, jefe de renta variable de Aptus Capital Advisors.

El analista cree que el mercado seguirá marcado por "el apalancamiento que tienen las grandes empresas tecnológicas" pero que, mientras haya crecimiento de ingresos, estos títulos seguirán expandiendo su margen para beneficiarse de rentabilidades el próximo año.

A corto plazo, Wagner no está demasiado preocupado por el rendimiento del mercado en general porque las correcciones pueden ser "saludables" y "normales".

"Para que el mercado cambie, los fundamentos tienen que cambiar, y no veo que eso suceda a corto plazo", señaló.

Los analistas creen también que cualquier debilidad en el sector de la inteligencia artificial puede impulsar el crecimiento de otros sectores.

Más sobre empleo e inflación

También tienen sus esperanzas en las muevas medidas de flexibilización monetaria por parte de la Reserva Federal, y quedan atentos a la publicación de datos económicos que se retrasaron debido al cierre del Gobierno estadounidense.

El informe mensual de empleo se publicará este martes, mientras que el dato de inflación está previsto para el jueves, ambos correspondientes a noviembre.

En otros mercados, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) bajó este lunes un 1,08 %, hasta 56,82 dólares el barril, mientras los inversores permanecen atentos a las conversaciones para lograr un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania.

