Pgase y Edeeste desmantelan fraude eléctrico millonario en hotel de San Pedro de Macorís

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) y la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (Pgase) realizaron un amplio operativo de desmantelamiento de conexiones irregulares en diversos establecimientos comerciales de la provincia San Pedro de Macorís.

Durante estas intervenciones, en las que también participa la Superintendencia de Electricidad (SIE), las autoridades detectaron un “grave fraude eléctrico” en las instalaciones del Hotel Carmen de esta provincia, especialmente en la acometida, evidenciando una manipulación intencional del sistema de medición, buscando ocultar el consumo real del reconocido hospedaje.

Edeeste señala que, según las estimaciones hechas por el área técnica, el hotel dejaba de facturar aproximadamente 55,510.59 kWh equivalente a un monto aproximado de RD$ 510,142.22.

Cabe resaltar que las conexiones fraudulentas en el servicio energético por parte de grandes consumidores comerciales e industriales representan una violación de la Ley General de Electricidad 125-01 y atentado al sistema eléctrico nacional.

Se recuerda que las últimas semanas la Pgase, junto con la empresa distribuidora de electricidad, han desmantelado una gran cantidad de conexiones clandestinas por parte de establecimientos dedicados a diversos rubros, siendo estos debidamente notificados, sancionados y procesados para su posterior normalización.

La Pgase, SIE y Edeeste reiteran su compromiso con la estrategia nacional de cero tolerancias al fraude eléctrico, ya que este no solo afecta financieramente al sistema, sino que provoca una sobrecarga en la red de distribución, reduce la calidad del servicio para otros usuarios y encarece los costos operativos, los cuales terminan impactando de forma injusta a quienes sí cumplen con sus obligaciones.

En ese sentido, llaman a la población a denunciar por los canales institucionales todo tipo de acciones ilegales que afecten el sistema eléctrico, en especial las conexiones irregulares de ciudadanos y empresas.

