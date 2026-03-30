Wall Street cerró mixto este lunes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 0,11 % después de que el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cerrara la sesión por encima de los 100 dólares el barril por primera vez desde 2022.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones subió 49 puntos, hasta los 45.216; el selectivo S&P 500 perdió un 0,39 %, hasta los 6.343; y el tecnológico Nasdaq restó un 0,73 %, hasta los 20.794.

La Bolsa de Nueva York inició la jornada en una aparente recuperación respecto al cierre de la semana pasada, cuando el Dow y el Nasdaq acabaron en territorio de corrección, como se define una bajada acumulada del 10 % respecto al último récord, pero las novedades sobre la guerra en Oriente Medio alertaron de nuevo a los inversores.

Precisamente, una de las consecuencias de la guerra, en concreto del cierre del estrecho de Ormuz y los ataques a instalaciones energéticas, es el aumento del precio del crudo.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Los inversores se han alarmado de nuevo después de que el petróleo alcance un nuevo pico de precio cuando se acerca la quinta semana de conflicto, al límite del plazo ofrecido por la Casa Blanca, que apunta a una duración de cuatro a seis semanas de operaciones militares.

Hace unos días, Trump aplazó hasta el 6 de abril su ultimátum a Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz, vía estratégica de crudo y mercancías, para dar espacio a unas negociaciones que Teherán niega que existan.

Trump amenaza a Irán con destruir pozos petroleros, centrales eléctricas y la isla de Jarg

En cambio, el mandatario estadounidense amenazó este lunes a Teherán con destruir sus pozos petroleros, sus centrales eléctricas y la isla de Jarg a menos que se reabra el estrecho.

En el plano corporativo, las subidas del inicio de la jornada las protagonizaron Salesforce, que avanzó un 3,19 %; Walt Disney Co, que ganó un 2,06 %; y American Express, que sumó un 1,79 %.

En cambio, Caterpillar Inc. cayó un 4,02 % y Nvidia un 1,40 %.

En otros mercados, el oro, considerado activo refugio, subía un 0,32 %, hasta los 4.539 dólares la onza; y la plata un 0,69 % hasta los 70,25 dólares la onza.