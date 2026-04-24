Wall Street cerró este viernes en terreno mixto, pero con récords, en una semana dominada por las tensiones entre EE.UU. e Irán, el bloqueo del estrecho de Ormuz, y la volatilidad en el precio del petróleo, así como por los resultados trimestrales de varias empresas.

Al cierre de hoy, el Dow Jones bajó un 0,16 %, hasta 49.230 puntos; Mientras, el selectivo S&P, con un avance del 0,8 %, hasta 7.165 unidades; y el Nasdaq, con una subida del 1,63 %, hasta 24.836 enteros, registraron máximos históricos, impulsados por Intel, que se disparó un 24 %.

En el conjunto de la semana, el Dow Jones también cierra con pérdidas acumuladas, del 0,5 %, y el S&P 500 y el Nasdaq acumulan ganancias, del 0,55 % y el 1,5 %, respectivamente.

Los inversores han apostado por las compras o las ventas en función de las últimas noticias sobre la crisis en Oriente Medio, pero el momento más positivo fue el miércoles, cuando EE.UU. anunció la ampliación del alto el fuego con Irán en medio de las dudas sobre la negociación de paz.

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La Casa Blanca confirmó este viernes que sus enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner viajarán el sábado a Pakistán para participar en una nueva ronda de negociaciones.

Mientras, los operadores han seguido la situación en el estrecho de Ormuz, vía clave para el comercio de crudo mundial, que sigue cerrado en la práctica, lo que ha elevado los precios del petróleo: el barril de Brent supera los 105 dólares y el de Texas los 94 dólares.

Analistas de PIMCO opinaban en una nota que, incluso si la interrupción del estrecho se resuelve rápido, los precios elevados de la energía pueden tardar en normalizarse, con un efecto lesivo especialmente para los usuarios, es decir, los hogares estadounidenses.

Aerolíneas como American y United han divulgado ya que el encarecimiento del combustible para aviones está afectando a sus cuentas, y han adelantado cambios en sus programaciones.

En el plano corporativo, destacó Intel, premiado por los mercados después de reportar ayer un aumento de las pérdidas pero un crecimiento sostenido en los ingresos gracias a los centros de datos y la inteligencia artificial (IA), así como unas buenas perspectivas de demanda.

Las tecnológicas son las grandes ganadoras de la semana, en medio de anuncios de inversión relacionados con la IA: Amazon planea invertir hasta 25.000 millones en los próximos años en Anthropic, y Google otros 40.000 millones en esa misma firma, desarrolladora del modelo Claude.

Al cierre de la bolsa, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajaba al 4,306 %, el oro cedía a 4.722 dólares la onza y el euro se cambiaba a 1,1719 dólares.