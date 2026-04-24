Precios gasolina, diésel y gas no sufrirán variación hasta el 1 de mayo

La gasolina, el diésel y el gas licuado de petróleo (GLP) no sufrirán alteración en sus precios para la semana del 25 de abril al 1 de mayo, informó este viernes el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

El organismo dijo que tampoco habrá cambios en el precio del gas natural, tras las autoridades disponer de un subsidio de poco más de 1,143 millones de pesos para mantener sin variación los combustibles de mayor consumo.

En ese orden, el galón de la gasolina prémium seguirá vendiéndose a 314.10 pesos, mientras que la regular se ofertará a 294.50 pesos.

Asimismo, el diésel o gasoil óptimo continuará a 266.10 pesos por galón y el regular a RD$246.80.

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El gas licuado de petróleo (GLP) seguirá vendiéndose a 137.20 pesos por galón y el gas natural a 43.7 pesos el metro cúbico, afirmó el ministerio en una nota.

En cuanto a otros combustibles, el avtur se ofertará a RD$305.44 por galón, baja RD$13.21; el kerosene a RD$344.90 por galón, para una reducción de 15.10 pesos.

Las autoridades dispusieron leves alzas en el fueloíl #6, que se venderá a RD$184.46 por galón, y en el fueloíl 1%S, a 208.01 pesos por galón.

Industria y Comercio dijo que se tomaron esas medidas a pesar de la permanencia del conflicto en Oriente Medio y su efecto en los precios internacionales del petróleo y sus derivados.

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