Wall Street cerró este jueves mixto, con una notable caída en el índice tecnológico Nasdaq por las recurrentes dudas sobre la rentabilidad de las inversiones en inteligencia artificial (IA), así como el repunte de los precios del petróleo por las crecientes tensiones geopolíticas en Oriente Medio.

Al cierre del parqué, el Dow Jones de Industriales subió un leve 0,02 %, hasta los 52.867 puntos; el selectivo S&P 500 cedió un 1,21 %, hasta los 7.663 enteros, y el Nasdaq perdió un 2,6 %, hasta las 26.008 unidades.

Las acciones de Meta, matriz de Facebook, WhatsApp e Instagram, cayeron un 6,98 % pese a que la compañía superó ayer las expectativas de ingresos y ofreció previsiones favorables, aunque elevó sus proyecciones de inversión de capital.

También cayó la fabricante de chips AMD, un 8,1 %, al igual que Micron, que se dejó un 6,26 % en la jornada de hoy. Nvidia perdió un 4,4 %.

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Las pérdidas también alcanzaron a CoreWeave, especializada en servicios de computación en la nube para IA, que perdió un 10,06 % en un contexto de preocupación por las condiciones de financiación del sector.

En ese sentido, el consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, afirmó hoy en una entrevista con CNBC que la demanda de los proveedores de infraestructura en IA está "por las nubes", pero advirtió de que "la escasez de capital está frenando su crecimiento".

Mientras, la contratista de defensa Lockheed Martin avanzó un 6,96 % al presentar unos resultados del tercer trimestre mejores de lo esperado y elevar sus previsiones para 2026, impulsada por la fuerte demanda de aviones de combate y sistemas de defensa antimisiles.

Por contra, las acciones de la farmacéutica Moderna cayeron un 17,57 % tras filtrarse datos parciales de una vacuna personalizada contra el cáncer desarrollada junto a Merck, según CNBC, pese a que los resultados completos divulgados posteriormente indicaron que la combinación de ese tratamiento con la inmunoterapia Keytruda reduce el riesgo de recaída o muerte en pacientes con melanoma.

En el mercado energético, el petróleo de Texas cerró hoy con una subida del 2,4 %, hasta 99,47 dólares el barril, presionado por la posible escalada bélica en Oriente Medio y una caída semanal en las reservas comerciales de EE.UU..

En el mercado de deuda, los inversores buscaron refugio en los bonos del Tesoro estadounidense. La rentabilidad del bono a diez años cerró en el 4,967 %, una caída de 17,9 puntos básicos y su nivel más bajo en casi un mes.

Mientras, el oro caía hoy un 2,68 %, hasta 4.038 dólares la onza, y la plata un 5,4 %, hasta 54,6 dólares la onza.

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