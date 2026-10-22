República Dominicana busca recuperar el acceso al mercado estadounidense para sus exportaciones de mango, luego de completar las medidas correctivas exigidas para garantizar los controles fitosanitarios en Peravia.

El ministro de Agricultura, Francisco Espaillat, explicó que el informe con las conclusiones será remitido próximamente a las autoridades norteamericanas, a fin de solicitar una visita técnica para verificar las correcciones realizadas y otorgar el visto bueno que permita restablecer las exportaciones.

Las exportaciones de mango dominicano hacia Estados Unidos fueron suspendidas en 2026, después de que las autoridades de ese país identificaran incumplimientos en los controles de supervisión fitosanitaria.

Desde 2023, el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (APHIS-USDA) había notificado la necesidad de ajustar los protocolos de preinspección.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La suspensión temporal de las exportaciones de mango dominicano hacia Estados Unidos fue adoptada por APHIS tras detectar deficiencias en el programa de vigilancia y control de la mosca del Caribe (Anastrepha obliqua), una de las principales plagas que afectan ese cultivo.

El caso cobró mayor relevancia luego de que investigaciones revelaran presuntas irregularidades en el sistema de monitoreo, incluyendo reportes que consignaban cero capturas de moscas en trampas que posteriormente fueron encontradas con presencia de la plaga.

Las autoridades dominicanas también reconocieron que existían debilidades en los mecanismos de supervisión, mientras que el sector exportador advirtió sobre el impacto económico de las restricciones.

Medidas

Entre las medidas correctivas figuran la revisión de las redes de trampeo, el monitoreo de la mosca de la fruta y la supervisión de las plantaciones destinadas a la exportación.

El ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, informó que en esa provincia se completó el 100 % de las acciones relacionadas con los sistemas de trampeo y monitoreo, mientras que en las demás zonas productoras el cumplimiento ronda el 60 %.

Espaillat ofreció los detalles tras una reunión de trabajo con representantes del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), entidad que ha brindado asistencia técnica durante el proceso.

El ministro señaló que recuperar el acceso al mercado estadounidense representa un reto por su importancia para los productores y la economía dominicana.

Agricultura prevé restablecer los envíos durante la próxima cosecha, cuyo inicio está previsto para mediados de febrero, siempre que las autoridades estadounidenses validen las correcciones realizadas.

Mientras se desarrolla el proceso de corrección, el Ministerio de Agricultura asegura que trabaja en reducir la población de la mosca de la fruta, fortalecer los controles fitosanitarios y restablecer la confianza de las autoridades sanitarias estadounidenses para recuperar el acceso pleno al mercado de Estados Unidos.

Agricultura refuerza la vigilancia fitosanitaria

Como parte de la cooperación con OIRSA, Agricultura suscribió una carta de entendimiento para fortalecer las capacidades técnicas y operativas de los equipos responsables de la vigilancia fitosanitaria.

En el marco de ese acuerdo, la institución recibió cinco camionetas y 15 motocicletas que serán utilizadas en las zonas productoras para ampliar la cobertura de las inspecciones y dar seguimiento a las medidas establecidas en el Programa Nacional de Exportación de Mango.

Los vehículos facilitarán el desplazamiento de los técnicos y reforzarán las labores de monitoreo y control en las plantaciones.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más