Canciller Ito Bisonó plantea ampliar relación económica con Canadá hacia tecnología y manufactura avanzada

El ministro de Relaciones Exteriores, Víctor “Ito” Bisonó, planteó avanzar hacia una nueva etapa en las relaciones económicas entre República Dominicana y Canadá, con mayor énfasis en innovación, tecnología, manufactura avanzada y energías limpias.

Durante su participación en el Toronto Global Forum 2026, Bisonó sostuvo que la relación económica entre ambos países debe ampliarse más allá de los sectores tradicionales y aprovechar las capacidades productivas y logísticas de República Dominicana para atraer inversiones de mayor valor agregado.

El canciller señaló que Canadá figura entre los principales socios económicos del país, con presencia relevante en sectores como la minería y el turismo.

“En materia de inversión, Canadá ocupa actualmente la segunda posición entre los principales países de inversión extranjera directa en República Dominicana, con un monto acumulado de US$6,107 millones entre 2010 y 2025”, afirmó.

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Nuevas áreas de inversión

Bisonó identificó oportunidades de colaboración en manufactura avanzada, dispositivos médicos, componentes electrónicos, industria aeroespacial, tecnologías digitales y energías limpias.

Explicó que República Dominicana procura ampliar su participación en estos sectores mediante inversiones capaces de incorporar mayor valor agregado a la economía.

El ministro también destacó el papel de la diplomacia económica para conectar empresas con nuevos mercados, atraer capital y tecnología y promover nuevas oportunidades de desarrollo.

“Nuestra meta es clara: que la política exterior contribuya directamente al desarrollo productivo, la competitividad y la generación de nuevas oportunidades para República Dominicana”, expresó.

Durante su intervención, Bisonó invitó a empresarios e inversionistas internacionales a explorar las ventajas competitivas del país para establecer nuevas alianzas y desarrollar proyectos conjuntos.

“República Dominicana está preparada. Preparada para comerciar, invertir, cooperar, innovar y, sobre todo, construir nuevas y fuertes alianzas”, manifestó.

Tras su presentación, el canciller participó en una conversación con Francisca Insulza, presidenta del Foro Económico Internacional de las Américas, en la que abordó las posibilidades de comercio, inversión y cooperación económica.

El intercambio formó parte de la jornada dedicada a los mercados de capitales, la tecnología y la manufactura avanzada, desarrollada bajo el lema “Nuevas reglas, nuevas oportunidades”.

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